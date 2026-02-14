Brigadistas entrerrianos regresaron tras combatir incendios forestales en Chubut
Los brigadistas entrerrianos que participaron del combate de focos ígneos en la Patagonia finalizaron su labor en la provincia de Chubut y regresaron a Entre Ríos un día antes de lo previsto, debido a la mejora de las condiciones climáticas.
Los cuatro agentes pertenecen al Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, y trabajaron en zonas afectadas por incendios forestales en Cholila, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces. Durante la última jornada se registraron precipitaciones de entre 8 y 20 milímetros, e incluso nevadas en algunos sectores, lo que favoreció el control de los focos activos y permitió anticipar el regreso.
Los protagonistas valoraron la experiencia de trabajo conjunto con brigadas de distintos puntos del país. A su vez, destacaron el reconocimiento recibido por parte de colegas de otras provincias, quienes subrayaron el profesionalismo del equipo entrerriano.
El director general de Ordenamiento de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza, señaló que el nivel alcanzado “es fruto de capacitaciones sostenidas en técnicas y estrategias del ámbito forestal, incluyendo uso de medios aéreos, cartografía, seguimiento satelital e incendios de interfaz urbano-rural”.
Por su parte, el brigadista Ángel Melchiori explicó que las tareas se centraron en “afianzar cola y flanco de los incendios, es decir, liquidar los pequeños reinicios que quedan luego de desactivar un incendio”, utilizando herramientas manuales, bombas de agua y el apoyo permanente de helicópteros y aviones.
También relató que, a raíz de vientos provenientes de la cordillera, se produjo un reinicio en un pinar de Cholila que generó focos secundarios. “Trabajamos de madrugada para contener ese salto ígneo y terminar de liquidarlo al día siguiente con luz diurna”, precisó.
Finalmente, el brigadista Gustavo Gerfo destacó que el resultado fue “muy satisfactorio” y remarcó la participación activa del equipo entrerriano en las reuniones de comando diarias para planificar las tareas y aportar su experiencia en la elaboración de los planes de lucha contra el fuego.