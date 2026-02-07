Brigadistas entrerrianos combaten los incendios en Chubut junto a equipos de todo el país
Cuatro agentes del Plan de Manejo del Fuego del Gobierno de Entre Ríos se encuentran trabajando en el control y combate de los incendios forestales en Chubut, específicamente en la zona de Cholila.
Se trata de Sebastián Roth, Ángel Melchiori, Gabriel Frank y Gustavo Gerfo, quienes fueron desplegados ante la emergencia ígnea para colaborar con brigadistas de distintas provincias, en un operativo coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Gobierno nacional.
Los especialistas cumplen funciones en el marco de una acción de respuesta nacional ante la emergencia en el sur del país, similar a la que se activó cuando se produjeron incendios en la zona del Delta entrerriano.
Desde el lugar donde se encuentran asentados, Melchiori explicó: “Estamos afectados al sector de Villa Lago Rivadavia, cruzando las montañas desde la localidad de Cholila. El incendio comenzó en el Parque Nacional Los Alerces, cruzó esta localidad y tomó dirección hacia Cholila”.
Respecto de la situación más reciente, detalló: “Se logró contener, hacia la tarde del viernes, el fuego. Nosotros estamos trabajando con una brigada grande de 30 personas de Córdoba, y otra de Santa Fe de similar tamaño. Nos acoplamos y separamos en distintos sectores dentro de lo que es el mismo incendio, ya que estos son muy grandes”.
En el sector de Villa Lago Rivadavia participan aproximadamente 278 personas, con un despliegue de 60 camionetas, ocho autobombas, cinco cisternas y dos camiones cisterna. En cuanto a medios aéreos, operan cuatro aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.