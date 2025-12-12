Briatore: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, ofreció definiciones categóricas sobre el argentino Franco Colapinto y dejó en evidencia el cambio total que tuvo su mirada sobre el piloto rumbo a la temporada 2026.
En sus primeras evaluaciones, según supo Agencia Noticias Argentinas, Briatore había expresado dudas sobre el nivel del bonaerense y sostenía que “quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1 y necesitaba un año más”, además de remarcar que “no estoy contento si mirás los resultados, eso es lo importante”.
Hoy, su discurso es exactamente el contrario: Colapinto se convirtió en una pieza central del proyecto deportivo de Alpine y, según el italiano, “todos ahora creen en él”.
El punto de inflexión llegó tras el 11° puesto en Silverstone, que modificó su análisis inicial. Briatore afirmó entonces que “el equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad; la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”. Esa visión derivó en la confirmación oficial de Colapinto para 2026.
Una vez anunciada la continuidad, Briatore señaló:
“Siempre he creído que Franco tiene los atributos y el potencial para ser un piloto que puede crecer con el equipo. La decisión de seguir juntos es una indicación de nuestro compromiso y un fuerte apoyo a Franco en su desarrollo”.
Con la temporada finalizada y Alpine enfocada en el nuevo reglamento técnico que debutará en 2026, Briatore profundizó aún más sus elogios:
“Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio importante en él. Entiende cuál es su función en el equipo y realiza un trabajo muy eficiente. Al principio, mucha gente dudaba de su potencial, pero decidí confiar en él, y demostró con sus resultados que es el piloto indicado para nuestro equipo”.
El dirigente destacó también el impacto interno de esa transformación:
“Yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre Gasly”.
Para justificar su respaldo, comparó sus desempeños:
“En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre, dos décimas arriba, dos abajo, y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.
Según Briatore, esta evolución fue determinante para sostener al argentino en el próximo ciclo técnico, en el que Alpine incorporará motorización, transmisión y suspensión de Mercedes. Cerró con un mensaje directo sobre el desafío que se aproxima:
“Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”.
Con una Fórmula 1 que cambiará reglas y jerarquías en 2026, Alpine deposita en la dupla Gasly–Colapinto uno de los pilares de su reconstrucción. Briatore, que pasó de la desconfianza al elogio pleno, dejó claro que el crecimiento del argentino no solo modificó la mirada del equipo, sino que lo posicionó como un protagonista del nuevo proyecto.