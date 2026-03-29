Briatore destacó a Gasly y lamentó la mala fortuna de Colapinto con el Safety Car en Suzuka
Alpine marcha quinta en el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 con 16 puntos, de los cuales 15 son de Pierre Gasly y apenas 1 pertenece a Franco Colapinto, conseguido por su décimo puesto en China. En el Gran Premio de Japón, el francés terminó séptimo tras una extensa batalla con Max Verstappen (Red Bull), quien no pudo arrebatarle la posición.
El argentino, en cambio, finalizó 16º en una competencia en la que la suerte le fue claramente esquiva. Tras entrar a boxes para cambiar neumáticos en la vuelta 18, apenas cuatro giros más tarde el accidente de Oliver Bearman le costó la chance de sumar puntos por segunda carrera consecutiva. El ingreso del Safety Car lo perjudicó de lleno, ya que varios rivales pudieron detenerse en los pits y, con ello, le quitaron una ventaja decisiva.
El propio Colapinto y su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, expresaron su malestar por radio. “Otra vez no tuvimos mucha suerte con el Safety Car. Creo que, por desgracia, ese primer bloque detrás de Lawson y Ocon… Eso nos costó en el momento del Safety Car. No fue bueno para nosotros”, hizo una primera radiografía Barlow. “Sí, sólo hay que trabajar. No entiendo esto”, respondió el bonaerense.
Luego de que se apagaran los motores, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería gala, analizó lo ocurrido en Suzuka. “Fue otro fin de semana positivo para el equipo, con otro buen resultado que suma puntos al inicio de la temporada. Además, repetirlo en un circuito diferente como Suzuka confirma las mejoras que conseguimos en Shanghái y demuestra que estamos compitiendo con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente“, prologó el italiano.
En ese marco, resaltó la actuación de Gasly: “Pierre volvió a hacer una carrera fantástica y se desenvolvió de maravilla bajo presión, manteniendo a Max (Verstappen) detrás durante más de 25 vueltas”, respaldó al francés, antes de referirse a lo ocurrido con Colapinto.
“El coche de seguridad salió en un mal momento para Franco, que estaba muy cerca de los puntos en el primer stint. Para Franco, el resultado del sábado -en relación a la clasificación- fue un factor limitante y significó que siempre estuviera luchando por los puntos en la carrera. El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras”, aconsejó Briatore al ex piloto de Williams.
Mirando hacia adelante, el italiano marcó la hoja de ruta del equipo: “Con este breve descanso, no nos quedaremos de brazos cruzados y trabajaremos duro en Enstone para mejorar el rendimiento del coche y seguir dando las mismas oportunidades a ambos pilotos para rendir y sumar puntos”, concluyó.
Por su parte, Franco Colapinto dejó su propia lectura de un domingo frustrante. “Hoy fue una carrera muy larga y frustrante, donde pasamos mucho tiempo mirando el alerón trasero de otro coche”, describió en el comunicado oficial de Alpine. “Tuvimos una muy buena salida y recuperamos una posición en la primera vuelta, a tiro de piedra de los puntos. Reaccionamos y entramos en boxes para cubrir a Ollie (Bearman) y conseguimos mantenernos por delante. Estuve compitiendo con él durante unas vueltas y de repente lo vi deslizarse delante de mí por la hierba. Tras ver las imágenes, había una gran diferencia de velocidad, algo que puede ser característico de estos coches, y me alegro mucho de que esté bien”, continuó el argentino con su análisis.
Luego, volvió sobre el momento clave de la carrera: “Después salió el coche de seguridad, lo que nos vino muy mal y nos hizo perder posiciones. Es una pena, porque antes estábamos luchando con Liam (Lawson) y otros, y los que estaban conmigo en ese momento acabaron en los puntos”, lamentó.
Por último, Colapinto puso el foco en lo que viene: “En definitiva, necesitamos un sábado más sólido para estar en mejor posición para la carrera. Ahora aprovecharemos el parón de la temporada para trabajar duro en Enstone y volver más fuertes en Miami”, cerró su reflexión.