“Bostero” a full: Franco Colapinto llegó a Shanghai donde es un ídolo
Tras su participación en el Gran Premio australiano, en Melbourne, Franco Colapinto llegó a Shanghái, donde competirá en el GP de China, y llamó la atención con otro guiño a Boca Juniors, con un piluso bien Xeneize en la cabeza. El piloto de Alpine firmó autógrafos y se tomó fotografías con los numerosos fanáticos asiáticos que lo esperaban en el aeropuerto.
Hace unos días, antes de debutar en el circuito australiano de Albert Park, llegó al paddock para enfrentarse al llamado media day -el día dedicado a entrevistas con la prensa- y, fiel a su estilo, entró con otra gorra de Boca, les convidó mate a los periodistas y anticipó con emoción su estreno en 2026.
Vale recordar que en diciembre de 2024, en una entrevista con GQ de España, Colapinto dijo que Boca, las empanadas y el mate son sus pasiones más allá del automovilismo.
Franco colapinto you endear me so muchhh ❤️ https://t.co/urWxRe3Vpn
— Muggse⁴⁸¹ (@common_antics) March 9, 2026
Ni bien apareció en la zona de salida tras su vuelo, Franco se encontró con varios fanáticos que le pidieron autógrafos. Pero se destacó una, que le hizo un regalo especial al piloto de Alpine. “¿Quieres que lo firme?”, fue la consulta del ex Williams. “Es para ti”, le respondió Colapinto a la fan que le entregó un oso panda de peluche. “¿Es para mí? Muchas gracias”, agregó el argentino.
Acto seguido, la aficionada del pilarense le dio un muñeco con su imagen. “Eres tú. Eres tú”, le dijo. “¿Soy yo?”, respondió Franco, a lo que la fanático contestó: “Sí. Sí. Sí, moda china. Es una versión pequeña tuya”, mencionó. Antes de seguir firmando autógrafos, se escuchó una voz de otro fan que dijo “es muy bueno verte de nuevo”.
Lo que viene
Después del triunfo de George Russell (Mercedes) en el Gran Premio de Australia, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 continuará su marcha el próximo fin de semana cuando se lleve a cabo la segunda jornada que será el Gran Premio de China.
Por la ubicación geográfica, la acción se desarrollará otra vez en horarios inusuales para Argentina que igual estará atenta a la actuación de Franco Colapinto con Alpine, quien viene de salir 14° en la primera fecha. Conocé el cronograma.
Cuestión de agenda
Viernes 13 de marzo
Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30 horas
Clasificación sprint: 04.30 a 05.14 horas
Sábado 14 de marzo
Carrera sprint: 00.00 a 01.00 horas
Clasificación: 04.00 a 05.00 horas
Domingo 15 de marzo
Carrera: 04.00 horas
*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.
Cómo es el Circuito Internacional de Shanghai
El GP de China se corre en el Circuito Internacional de Shangai, cuya construcción finalizó en 2004 y ese año tuvo su estreno en la Máxima. El diseño de la pista visto desde el aire se asemeja al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. El circuito tiene la particularidad de que los pilotos inician con las curvas 1 y 2, antes de girar a la izquierda en las curvas 3 y 4.
Número de vueltas: 56
Longitud del circuito: 5.451 kilómetros
Distancia de carrera: 305.066 kilómetros
Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)..