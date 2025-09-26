Boric, tajante sobre Milei: “Puedo tener diferencias ideológicas, pero siempre lo he tratado con respeto”
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se mostró incómodo al ser consultado por su vínculo con el mandatario argentino, Javier Milei, durante una conferencia de prensa en Nueva York tras participar de la Asamblea de la ONU.
La pregunta surgió a partir de versiones sobre un supuesto encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien también estuvo en la ciudad estadounidense para asistir al homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, fallecido en mayo.
El miércoles, Boric y Kicillof coincidieron en el acto de homenaje al líder uruguayo, lo que alimentó especulaciones sobre un posible diálogo entre ambos. Ese mismo día, Boric había cuestionado a Milei por la forma en que califica a sus adversarios:
“Miren ustedes cómo el presidente de Argentina trata hoy a quienes son opositores a él. Les dice ‘los kukas, los kukas’. Cucarachas. (…) Yo no soy peronista, pero más allá de dónde se sea, el tratar de cucaracha a tu adversario… ¿Qué se hace con las cucarachas? Se las aplasta. Y las palabras van construyendo realidades”, advirtió.
Este jueves, cuando le consultaron sobre su relación con Milei, Boric cambió de semblante y replicó: “¿Es una pregunta o es una afirmación? Porque la pregunta contiene una hipótesis”. En un tenso ida y vuelta con la prensa, negó haber conversado con Kicillof y sostuvo: “No entiendo cuál es el punto”.
El mandatario chileno aclaró:
“Yo fui al cambio de mando del presidente Milei, como corresponde a un jefe de Estado. Hemos mantenido relaciones diplomáticas cordiales y permanentes con la Argentina. (…) Puedo tener diferencias ideológicas con Milei, pero siempre lo he tratado con respeto”.
También recordó encuentros previos con Milei en Buenos Aires y en Suiza, en la cumbre por la paz en Ucrania. Y fue enfático: “Hacer una afirmación y tratar de instalar la idea de que estoy teniendo conversaciones por el costado no es cierto. Yo mantengo una política de Estado”.
Finalmente, Boric subrayó la importancia de la relación bilateral:
“Más aún con un país hermano como Argentina, con el que compartimos miles de kilómetros de frontera y con el que seguimos colaborando día a día, más allá de las diferencias ideológicas. Como dije anteriormente, los presidentes pasan, pero las instituciones quedan”.