Bordet llamó a “empezar a echar luz en tiempos de tanta oscuridad” durante el cierre de campaña del peronismo en Villaguay
El ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet participó este miércoles en Villaguay del acto de cierre de campaña de la lista Fuerza Entre Ríos, que representará al peronismo entrerriano en las elecciones legislativas del próximo domingo.
Acompañado por los candidatos y militantes, Bordet destacó la importancia de la jornada electoral y envió un mensaje de esperanza:
“El domingo tenemos una oportunidad: la de empezar a echar luz en tiempos de tanta oscuridad. Ser una oposición que no se conforme con señalar problemas, sino que proponga soluciones y defienda los derechos de quienes hoy fueron olvidados”, afirmó.
El ex mandatario valoró el trabajo de la lista y reivindicó el rol del Estado y la política como herramientas de transformación social. “El camino posible es el de siempre: el del respeto, el de la palabra cumplida, el del Estado presente que escucha y responde. Porque cuando la política se pone del lado de la gente, la esperanza vuelve a ser una certeza”, expresó.
En su discurso, Bordet también cuestionó las políticas del actual gobierno nacional y defendió su gestión al frente de Entre Ríos:
“A pesar de un relato sistemático que intenta desmerecer al otro para ocultar la propia impericia, nosotros podemos mirar a los entrerrianos con la serenidad de haber hecho siempre lo que había que hacer. Gobernar con responsabilidad, con obras, con educación, con salud y con respeto. Porque no hace falta inventar enemigos cuando los hechos hablan por sí solos.”
Finalmente, el diputado agradeció el respaldo de la militancia y subrayó el espíritu de unidad que caracteriza a la campaña del peronismo entrerriano:
“Gracias a las y los compañeros que hoy en Villaguay llenaron de afecto, convicción y compromiso este cierre de campaña. Esa fuerza es la que nos impulsa a seguir creyendo en Entre Ríos.”