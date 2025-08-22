Bordet impulsa un proyecto para mejorar la seguridad vial en Paso de la Laguna
El exgobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la construcción de una pasarela peatonal, garitas de colectivos e iluminación en el cruce de la Ruta Nacional Nº 18 con la Ruta Provincial Nº 6, en la Comuna de Paso de la Laguna (departamento Villaguay).
Bordet remarcó que la obra es indispensable para la seguridad de los habitantes, dado que la mayoría de la población vive al norte de la autovía, mientras que las escuelas y la comisaría se ubican al sur, obligando a niños, jóvenes y familias a cruzar diariamente la ruta con un alto nivel de riesgo.
“No se puede naturalizar que los chicos deban cruzar una autovía para ir a la escuela sin contar con un puente peatonal, sin iluminación suficiente ni señalización adecuada. Estamos hablando de la seguridad de la comunidad y de proteger la vida de los vecinos y vecinas de Paso de la Laguna”, subrayó el diputado entrerriano.
El legislador recordó que la conversión en autovía de la Ruta 18 debía contemplar estas obras complementarias, que hoy constituyen una demanda urgente de la población.
En paralelo, Bordet anunció que gestionará ante Vialidad Nacional una audiencia para el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, y la presidenta comunal de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz, con el objetivo de acelerar los trámites y lograr que la obra tenga la prioridad que corresponde.
Finalmente, sostuvo que la seguridad vial es una responsabilidad del Estado y que debe ser abordada con políticas integrales: “La prevención y la concientización son importantes, pero nada sustituye a la infraestructura. Este puente peatonal, junto con la iluminación y las paradas de colectivos, es una obra esencial que no puede seguir esperando”, concluyó.