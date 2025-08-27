Bordet cuestionó la falta de compromiso del Gobierno nacional con Entre Ríos en la Cámara de Diputados
En la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet interpeló al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con una serie de consultas relacionadas con la situación de Entre Ríos, el cuidado del ambiente y los compromisos asumidos por el Gobierno nacional.
Bordet advirtió que las respuestas recibidas reflejan una preocupante falta de compromiso con la provincia, en el marco de una política de ajuste y asfixia hacia las provincias.
Principales ejes de la interpelación
Medio ambiente y río Uruguay
El diputado pidió precisiones sobre la posible instalación en Uruguay de una planta de hidrógeno verde y su impacto sobre el río Uruguay. Francos reconoció que el proyecto aún no fue formalmente presentado en la CARU, aunque admitió que la Argentina ya pidió información. “Una vez más, se actúa de manera reactiva y sin previsión frente a un tema ambiental sensible”, cuestionó Bordet.
Obras públicas paralizadas
Bordet exigió detalles sobre las obras comprometidas en el Acuerdo Marco 2024. Francos reconoció que muchas están paralizadas o rescindidas tras el cierre de programas de financiamiento, limitándose a mencionar 60 en ejecución o por reiniciar. “La inversión pública en Entre Ríos está virtualmente frenada”, afirmó el legislador.
Concesiones viales y peajes
El entrerriano consultó por el futuro del Corredor Vial 18 (Rutas 12, 14 y Puente Rosario–Victoria) y el destino de los trabajadores de Caminos del Río Uruguay SA. Francos solo informó que el llamado a licitación está en curso, sin detalles sobre empleo ni tarifas. “Es una muestra clara de improvisación”, señaló Bordet.
Deuda de ANSES con la Caja de Jubilaciones
El diputado reclamó explicaciones por la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones provincial. Francos admitió anticipos por $26.000 millones en 2024 y 2025, pero dijo que aún restan auditorías y pagos pendientes.
Represa de Salto Grande
Bordet pidió precisiones sobre regalías y excedentes. Francos negó deudas, pero aclaró que las tarifas se fijan en el mercado eléctrico nacional, sin tratamiento diferencial para los entrerrianos.
MERCOSUR y tratados internacionales
El legislador consultó por el acuerdo de libre comercio en el MERCOSUR. Francos explicó el cronograma hasta la firma, aunque sin medidas claras para proteger a las pymes entrerrianas de la competencia externa.
Críticas finales de Bordet
“Este informe dejó en evidencia que el Gobierno nacional aplica una política de asfixia sobre las provincias. No hay respuestas claras ni compromiso real con Entre Ríos: las obras están paralizadas, la deuda con nuestra Caja de Jubilaciones sigue sin resolverse, los recursos de Salto Grande no se defienden y no existen políticas para proteger nuestra producción”, expresó Bordet.