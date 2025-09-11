Bordet cuestionó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo y adelantó su voto en contra
El diputado nacional y ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, repudió el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Educativo y anticipó que votará por su restitución en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.
“Desde Entre Ríos, y desde el Congreso, no podemos avalar este nuevo atropello”, expresó Bordet al conocerse la decisión del Poder Ejecutivo.
El legislador sostuvo que la norma “fue aprobada democráticamente por el Congreso Nacional y respaldada por amplios sectores de la sociedad”. En esa línea, advirtió que el veto “representa un retroceso enorme para el sistema educativo argentino y un nuevo capítulo en el ajuste que golpea donde más duele: en la educación pública”.
Asimismo, adelantó que acompañará la restitución de la ley porque “garantiza inversión sostenida en educación, universidades y ciencia. Porque la educación no es un gasto, es una inversión estratégica para el futuro del país”.
Finalmente, Bordet subrayó: “Hoy más que nunca debemos defender nuestras universidades, a nuestros docentes y a cada estudiante que cree en el poder transformador del conocimiento. No hay equilibrio fiscal sin justicia social. Y no hay justicia social sin educación”.