Bordet cuestionó el mensaje de Milei: “Habla de equilibrio fiscal, pero excluye a la producción y al trabajo”
El exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, manifestó su preocupación tras el mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei, en el que presentó lineamientos sobre el Presupuesto 2026.
“Estamos ante una nueva versión del ‘Dr. Jekyll y Mr. Hyde’. Por momentos se muestra anunciando aumentos y buenas noticias, pero al mismo tiempo veta leyes que justamente van en ese sentido y agrede a quienes piensan distinto. Ese doble discurso no genera confianza ni credibilidad”, señaló Bordet.
El legislador entrerriano remarcó las contradicciones del Gobierno nacional: “Mientras promete incrementos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, veta las leyes aprobadas por el Congreso que garantizan esos derechos. Mientras dice querer trabajar con los gobernadores, mantiene a las provincias asfixiadas financieramente y concentra los recursos en decisiones discrecionales”.
En cuanto al superávit fiscal, Bordet advirtió: “Es importante lograr equilibrio, pero no a cualquier costo. Hoy ese resultado se consigue recortando salarios, desfinanciando la salud y la educación, paralizando la obra pública y abandonando las rutas, lo que afecta directamente la competitividad de nuestras economías regionales”.
También cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones: “En Entre Ríos lo vemos con claridad: la citricultura, la avicultura y muchas otras cadenas de valor están en riesgo porque no pueden competir con productos extranjeros. Esto significa pérdida de trabajo y de producción nacional”.
“El mensaje presidencial refiere a recetas para controlar el equilibrio fiscal, pero excluye los componentes de la industria, las exportaciones, el mercado interno o las fuentes de trabajo. Además de los ejes fiscales, es fundamental abrir un canal de diálogo con los sectores productivos para garantizar la sustentabilidad de la economía. La industria es la verdadera generadora de riqueza para avanzar en un plan serio de transformación. Si falta el diálogo y falta la producción, no hay futuro posible para los argentinos”, afirmó.
Finalmente, Bordet subrayó que “la Argentina necesita políticas consistentes, no medidas de corte electoral que cambian de un día para otro. Las provincias, las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad requieren certezas, no parches ni promesas que se contradicen con los hechos”.