Bomberos de Entre Ríos realizaron más de 3.300 intervenciones en 2025 y alertan sobre riesgos de incendios forestales
El Comandante Mayor Carlos Nosalevich, jefe de Operaciones de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Feabv) y del Comando Único de Operaciones (CUO), realizó un balance del año 2025 en materia de intervenciones en la provincia y brindó detalles sobre la situación actual, el riesgo de incendios forestales y la disponibilidad de recursos ante emergencias nacionales.
Nosalevich señaló que, aunque el inicio de 2026 se presenta muy activo, el año pasado mostró una leve baja en comparación con 2024 y 2023.
Balance 2025: más de 3.300 intervenciones
“En cuanto a intervenciones en toda la provincia, tuvimos bastante actividad. El 2025 fue un poco menor que los años anteriores, pero igualmente registramos entre 3.300 y 3.400 intervenciones, sumando el trabajo de todas las instituciones de bomberos”, explicó Nosalevich.
Destacó además la relevancia del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) como herramienta estadística. “Cada asociación carga sus intervenciones en el RUBA, lo que permite contar con estadísticas por ciudad, cuartel y a nivel provincial“, indicó.
Incendios forestales: la principal amenaza
El jefe de Operaciones precisó que los incendios forestales continúan siendo el principal problema, especialmente en la costa del río Uruguay, donde predominan las forestaciones. Según explicó, se registraron alrededor de 1.600 a 1.800 incendios forestales, mientras que los incendios en viviendas rondaron los 500, triplicando ampliamente las intervenciones estructurales.
“La situación se agrava durante el verano, concentrándose los incendios en el norte de la provincia, zonas de montes nativos y las islas“, señaló.
Clima y sequías: factores de la baja
La leve disminución de intervenciones en 2025 respecto a años anteriores se debe a factores climáticos. “Hasta 2023 tuvimos sequías importantes, con incendios significativos como los de Corrientes. Luego llegaron algunas precipitaciones durante el invierno y la primavera, lo que alivió parcialmente la sequía”, explicó.
No obstante, alertó que en sectores del norte entrerriano la sequía sigue siendo marcada. “La disminución fue mínima y recién veremos resultados más claros el año que viene. Todavía necesitamos muchos más milímetros de lluvia“, agregó.
Apoyo nacional y recursos ante emergencias
Nosalevich se refirió también a los incendios en la Patagonia y a la posible participación de bomberos entrerrianos. “Se nos consultó desde el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil sobre la disponibilidad de recursos para enviar brigadistas a Chubut”.
Desde Entre Ríos se informó que había 60 brigadistas disponibles, seis autobombas 4×4 con capacidad superior a 6.000 litros y ocho camionetas 4×4. Sin embargo, hasta el momento no se activó el envío, y ante la época de alto riesgo en la provincia, solo se movilizarían recursos mínimos si fuera necesario.
Prevención: la lluvia, el mejor aliado
Nosalevich recordó que cuando los incendios se propagan a gran escala, solo la lluvia puede apagar el fuego. “La clave es atacar el incendio cuando recién comienza, en pocas hectáreas. Una vez extendido, prácticamente es imposible de controlar, incluso con los recursos de Estados Unidos”, afirmó.
Destacó la importancia de la prevención, la capacitación de pobladores y la regulación de quemas, así como la necesidad de contar con recursos económicos suficientes, especialmente para combustible.
Fondos y financiamiento
Sobre los recursos financieros, aclaró que los aportes liberados a bomberos provienen de las leyes D-25 y D-54, equivalentes al 0,5% de cada seguro pagado por los ciudadanos, y que luego se redistribuyen. “No son fondos nuevos del Estado ni se les quita dinero a otras instituciones”, remarcó.
Expectativas para 2026
Finalmente, Nosalevich advirtió sobre los desafíos económicos y operativos. “Somos instituciones sin fines de lucro que vivimos de nuestras recaudaciones locales. Si la situación económica no mejora, podríamos tener que priorizar intervenciones para no malgastar recursos”, aseguró.
“El verano será complicado, y seguramente hasta marzo o abril seguiremos con muchas intervenciones en toda la provincia”, concluyó.
Fuente: UNO