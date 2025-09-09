Bombardeo de Israel a Doha: Hamas confirma cinco muertos, entre ellos un policía qatarí
El grupo terrorista Hamas dijo este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí contra Doha (Qatar), aunque ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora. “Confirmamos el fracaso del enemigo en asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora. Mientras tanto, varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria”, dijo el grupo en un comunicado.
Además, al menos un policía qatarí murió y varios efectivos de seguridad resultaron heridos en el ataque israelí contra la delegación negociadora de Hamas, informaron.
Según datos preliminares, el ataque “resultó en el martirio del cabo Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, miembro de la Fuerza de Seguridad Interna, mientras desempeñaba sus funciones en el lugar atacado, además de varios heridos entre el personal de seguridad”, dijo el departamento en un comunicado.
Igualmente, las autoridades continúan “inspeccionando y asegurando el área utilizando la unidad de explosivos de la Fuerza de Seguridad Interna”.
También aseveró que “está siguiendo de cerca los acontecimientos y tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes, que siempre sigue siendo una prioridad absoluta”.
Qatar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamas y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.
Además, esta acción contra Qatar se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.