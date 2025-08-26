Boleta Única de Papel: La Justicia Electoral formalizó su presentación con miras a las elecciones de octubre en la provincia
La Justicia Electoral de Entre Ríos presentó este martes el modelo de Boleta Única de Papel que se usará en la provincia en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, donde competirán siete listas con candidatos a senadores y diputados nacionales.
El orden de las listas en la boleta fue definido por sorteo la semana pasada, quedando de izquierda a derecha:
- Movimiento al Socialismo (Nuevo MÁS)
- Frente de Izquierda
- Unión Popular
- Ahora 503 (ex Ahora La Patria)
- Entrerrianos Unidos (Partido Socialista)
- Fuerza Entre Ríos (PJ)
- Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO-UCR)
Con este sistema, el votante debe marcar con una cruz el casillero correspondiente al partido y cargo elegido. En caso de votar en blanco, no se debe marcar ningún casillero. La provincia renovará cinco bancas en Diputados y tres en el Senado de la Nación, dejando atrás el sistema de “boleta sábana”.
Candidaturas
- Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO-UCR): Para el Senado encabezan Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. En Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese (PRO), Darío Schneider (UCR) y Marina Petroff (UCR).
- Fuerza Entre Ríos (PJ): En Diputados lidera la lista Guillermo Michel, seguido por Marianela Marclay. Para el Senado: Adán Bahl junto a Adriana Meza Torres.
- Ahora 503 (ex Ahora La Patria): La diputada nacional Carolina Gaillard encabeza la lista para el Senado junto a Javier Schnitman. En Diputados: Paola Rubattino y Federico Olano.
- MST – Nueva Izquierda: Para Diputados: Nadia Burgos y Facundo Scattone. Para el Senado: Sofía Cáceres Sforza y Pablo Amarillo.
- Entrerrianos Unidos (Partido Socialista): Postula para Diputados a Gustavo Guzmán, Sofía Gan y Santiago Haddad. Para el Senado: Héctor Maya y Fernanda Sanzberro.
- Unión Popular: En el Senado: Emilio Martínez Garbino e Isabel Sola. En Diputados: Silvio Farach y Gladys Cabrera.
- Movimiento al Socialismo (Nuevo MÁS): Para el Senado: Juan Cruz Ross y Cynthia Acevedo. En Diputados: Nahuel Leis Pou y Michelle Bergamaschi Altamirano.
