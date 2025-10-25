Boleta Única de Papel: Guía completa para votar en las elecciones nacionales 2025
El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar diputados y senadores nacionales, en una jornada que marcará el debut del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), tras la reforma del Código Electoral aprobada en 2024 mediante la Ley 27.781.
Cómo funciona la Boleta Única de Papel
Antes, cada mesa contaba con un solo cuarto oscuro y los votantes elegían entre boletas partidarias separadas. Con la BUP, cada mesa podrá disponer de más de una cabina. Allí, el ciudadano recibirá la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra para marcar su elección.
A diferencia del modelo anterior, la boleta no se introduce en un sobre. Tras marcar la opción, el votante deberá doblarla para mantener secreto de voto, mostrarla a los fiscales para verificar que se trata del formulario original, e introducirla en la urna antes de firmar el padrón.
Siete claves para votar con la BUP
1. Emisión del voto
Se marca con una tilde o cruz la opción elegida dentro de una única boleta que incluye todas las listas y categorías. Así se simplifica el proceso y se asegura que todos los partidos tengan representación, evitando faltantes o irregularidades en la reposición de boletas.
2. Boleta dañada o error al marcar
Si hay error, el votante puede solicitar un reemplazo. La boleta anterior se coloca en un sobre especial, se completa el acta correspondiente y se entrega una nueva boleta firmada al elector para repetir el voto. No se registran datos personales en la boleta reemplazada.
3. Voto nulo
El sufragio será anulado si:
- Contiene inscripciones, dibujos, imágenes o leyendas ajenas a la marca válida.
- Se marca dos veces la misma categoría con distintas listas.
- Se incluyen objetos extraños con la boleta.
- Se utiliza una boleta no oficializada.
4. Voto en blanco
Se deposita la boleta sin marcar ninguna opción. No se deben realizar dibujos ni marcar más de una vez, ya que eso anula el voto.
5. Uso de lapicera
Se recomienda utilizar la lapicera proporcionada por la autoridad de mesa. Si el votante lleva una propia, puede usarse; no se anula el voto por color distinto al negro. La mesa cuenta con lapiceras de reemplazo en caso de fallo.
6. Marcado del casillero
Se puede marcar cualquier tipo de símbolo en el recuadro correspondiente. Las categorías sin marca se cuentan como voto en blanco. No hay casillero para votar en blanco ni por lista completa.
7. Prohibiciones durante la votación
- No se puede votar con lápiz.
- No se puede retener el celular, aunque no se deben sacar fotos en la cabina ni fotografiar la BUP.
- Está prohibida la portación de armas, el uso de banderas, divisas o distintivos partidarios 12 horas antes y tres horas después de la elección.
Sistema D’Hondt: distribución de bancas en Diputados
El sistema D’Hondt asigna las bancas de manera proporcional según los votos de cada partido o alianza. Se aplica a elecciones de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales municipales, pero no en el Senado, donde se utiliza un criterio mayoritario: dos bancas para la fuerza más votada y una para la segunda.