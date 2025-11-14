Blanzaco reunió a intendentes del departamento Uruguay para coordinar mejoras en la atención sanitaria
Con el fin de construir una agenda conjunta de trabajo con los gobiernos locales y optimizar las prestaciones sanitarias en distintas localidades, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezó un encuentro con intendentes y presidentes comunales del departamento Uruguay, acompañado por autoridades de su gabinete.
La reunión tuvo lugar en el salón del Centro Integrador Comunitario de Tala, donde el anfitrión, Horacio Córdoba, recibió a los intendentes de Caseros, Oscar Rubén Francou; Herrera, Carlos Bre; y Primero de Mayo, Silvia Bertolyotti. También participaron los presidentes comunales de Rocamora, Rubén Bonin; San Cipriano, Daniel Pinget; Villa San Marcial, Gabriel Eihorst; y Las Moscas, Julio Schimpf.
Durante el encuentro, se trabajó sobre la articulación de esfuerzos para mejorar la respuesta a las emergencias prehospitalarias, el abordaje de problemáticas emergentes como salud mental, y la incorporación de nuevos perfiles profesionales según las demandas territoriales. Además, se entregaron las resoluciones de los convenios de fortalecimiento entre el Ministerio de Salud y gobiernos locales —entre ellos, los firmados con la Municipalidad de Herrera y las comunas de Rocamora y San Cipriano.
En su intervención, Blanzaco sostuvo: “Aprovechamos esta oportunidad para reunirnos y escuchar las necesidades de cada una de sus comunidades para analizar en qué podemos llegar a acuerdos y ayudarnos entre todos. Hay muchas localidades que están cerca y tienen necesidades comunes o muy similares, así que es importante trabajar juntos para optimizar los recursos”.
El secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, remarcó la importancia de la coordinación territorial: “Es esencial la articulación con los gobiernos locales para fortalecer todas nuestras políticas públicas provinciales y distribuir de manera equitativa los recursos con los cuales cuenta el Estado. Justamente, son los intendentes quienes mejor conocen las urgencias y prioridades de sus comunidades”.
A su vez, el presidente comunal de Tala, Horacio Córdoba, valoró la realización del encuentro: “Para nosotros es un placer y un honor recibir al ministro de Salud, a las demás autoridades que hoy nos acompañan y a todos los colegas presidentes comunales e intendentes presentes en este encuentro, que esperemos que dé sus frutos”. Luego añadió: “El objetivo era charlar sobre las distintas cuestiones que nos competen a todos y ver de acá en adelante qué tipos cooperación y acciones llevar adelante para brindar una atención adecuada y eficiente”.
Del encuentro participaron también el diputado provincial Silvio Gallay; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; los directores generales de Hospitales y del Primer Nivel de Atención, Mauro González y Gladys Arosio; y el director de Emergencias Sanitarias, José Cáceres.