Blanzaco puso en funciones a nuevas autoridades sanitarias en Concepción del Uruguay
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, encabezó dos actos de asunción de nuevas autoridades en establecimientos sanitarios. En el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, puso en funciones a Ariel Vales, en reemplazo de Pablo Lombardi. En tanto, en el centro de salud Bajada Grande, asumió Pablo Perdomo en lugar de Emilio Verdún.
En el hospital cabecera del departamento, el titular de la cartera sanitaria entrerriana hizo entrega de la Resolución Ministerial 613/2026, mediante la cual se designa a Ariel Vales como director y a Ernesto Vilches Izquierdo como secretario técnico del nosocomio.
En la oportunidad, Blanzaco sostuvo: “Este hospital tiene un significado muy importante no sólo para la ciudad, sino para toda el área programática y la región sanitaria. Queremos agradecer profundamente el trabajo y el compromiso de la gestión anterior, encabezada por el doctor Pablo Lombardi y Vanina Politi, que atravesaron años muy difíciles durante la pandemia con enorme esfuerzo y dedicación y continuaron aportando para mejorar el establecimiento”.
Y agregó: “Ahora comienza una nueva etapa con Ariel Vales, quien continuará los lineamientos del ministerio, fortaleciendo la articulación con la atención primaria de la salud como puerta de entrada al sistema, para que el hospital pueda concentrarse en la alta complejidad”.
Asimismo, señaló que el gobierno continuará invirtiendo en infraestructura sanitaria, con obras en oncología y hemoterapia, una nueva terapia intensiva y proyectos para la guardia, además de reforzar servicios estratégicos como la cirugía cardiovascular y la salud mental. En ese sentido, remarcó que pese al contexto complejo y al aumento de la demanda en el sistema público, el hospital ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.
Por su parte, Ariel Vales afirmó: “Es un honor y un orgullo asumir este desafío, que tomo con compromiso y determinación. Este hospital se debe a la comunidad de Concepción del Uruguay y hacia ella vamos a orientar todos nuestros esfuerzos”.
Y concluyó: “Vamos a trabajar con transparencia, innovación y gestión eficiente, en articulación con las autoridades municipales y provinciales, porque esta tarea es colectiva. Las puertas de la dirección estarán siempre abiertas para el diálogo y la construcción conjunta de soluciones”.
En el acto estuvieron presentes además el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales; el diputado Silvio Gallay; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; la viceintendenta Roxana Sosa Zito; el secretario de Salud municipal, Nicolás Angelini; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Gregorio Etcheverry.
Nuevo director del centro de salud Bajada Grande
Durante la jornada, mediante la Resolución Ministerial 612/2026, también fue puesto en funciones el nuevo director del centro de atención primaria de la salud Bajada Grande de Concepción del Uruguay. De este modo, Pablo Agustín Perdomo asumió en reemplazo de Emilio Manuel Verdún.
En la oportunidad, Perdomo agradeció al ministro de Salud por confiarle la responsabilidad y expresó: “Quiero reconocer especialmente a Manuel Verdún por estos años de trabajo y por su calidad humana; estoy seguro de que le esperan muchos éxitos”.
Además, destacó el compromiso del equipo de trabajo del establecimiento: “En Bajada Grande hay un equipo que tiene la camiseta puesta y que defiende la salud pública todos los días, y esa es una enorme fortaleza. Mi compromiso es que sigamos transitando ese camino, con los cambios necesarios y sosteniendo lo que se ha hecho bien, para continuar fortaleciendo este centro de salud y brindar cada vez una mejor respuesta a la comunidad”.