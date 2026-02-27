Bioquímico del hospital Centenario de Gualeguaychú representará a la Argentina en un programa científico internacional
El bioquímico Iván Pérez Duarte, integrante del Laboratorio de Microbiología del Hospital Centenario de Gualeguaychú, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, fue seleccionado por la American Society for Microbiology para participar de un programa internacional que distingue a jóvenes científicos con proyección y liderazgo en sus países. De esta manera, el profesional representará a la Argentina en esta iniciativa científica de alcance global.
La selección se realizó a partir de su trayectoria académica como bioquímico microbiólogo, su labor en la docencia universitaria, el trabajo científico desarrollado y su potencial impacto en el sistema de salud. El programa busca fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se realiza en cada país, promoviendo el intercambio de experiencias y la consolidación de redes de colaboración entre investigadores.
Al respecto, Pérez Duarte destacó: “Este reconocimiento constituye una validación internacional del trabajo que se realiza en Entre Ríos. Que una institución de la magnitud de la ASM valore la producción científica desarrollada desde el interior del país demuestra que en la provincia se genera conocimiento de calidad con impacto real en la salud pública, además de abrir la posibilidad de establecer vínculos estratégicos con investigadores y centros internacionales”.
Participación en Washington y presentación de investigación
A partir de junio, Pérez Duarte viajará a Washington D.C. para participar de una instancia presencial junto a los demás científicos seleccionados a nivel mundial. Durante el encuentro se desarrollarán reuniones con especialistas internacionales en microbiología, donde se intercambiarán modelos de trabajo y estrategias para fortalecer los laboratorios clínicos, la investigación y el abordaje de la resistencia antimicrobiana.
En ese marco, el profesional presentará un trabajo científico sobre candidiasis vaginal, una de las infecciones micóticas más frecuentes en mujeres en edad reproductiva.
“La investigación fue desarrollada en Gualeguaychú y aborda aspectos como la identificación de especies de Candida y la importancia de un diagnóstico microbiológico adecuado para optimizar los tratamientos y evitar recurrencias”, explicó el bioquímico.
La exposición en un congreso de alcance mundial permitirá visibilizar la producción científica entrerriana y posicionar a la provincia en debates actuales sobre infecciones fúngicas y salud pública.
Investigación, hospital y universidad
Pérez Duarte desarrolla su actividad tanto en el ámbito hospitalario como en la docencia universitaria en la Universidad Nacional de Entre Ríos. La articulación entre práctica asistencial, investigación científica y formación académica fue uno de los aspectos especialmente valorados por la ASM.
“Este reconocimiento posiciona a Entre Ríos en el mapa científico internacional y pone en valor el trabajo que se realiza en hospitales públicos y universidades nacionales, reafirmando que la inversión en educación y salud genera resultados concretos para la comunidad”, concluyó el investigador.