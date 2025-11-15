Bicentenario de la Integración Alemana: reconocimiento histórico en el Senado entrerriano
El acto oficial por el Bicentenario de la Integración Alemana en la República Argentina tuvo lugar este viernes por la tarde en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, donde autoridades provinciales y representantes de Alemania y Baviera celebraron los lazos culturales y sociales que unen a ambas comunidades.
La vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alicia Aluani, abrió la ceremonia con un mensaje de bienvenida. En su discurso destacó el “aporte decisivo de la comunidad alemana al desarrollo cultural, económico y social de Entre Ríos”, subrayando que este legado se mantiene vigente en instituciones y valores como el trabajo, el compromiso y la solidaridad.
Aluani también remarcó que “estos lazos trascienden el tiempo, se renuevan con las distintas generaciones y fortalecen nuestra amistad”, en el marco de una cooperación basada en el respeto entre los pueblos. Finalmente, afirmó que la Declaración de Interés aprobada por el Senado reafirma el compromiso provincial con ese vínculo histórico.
Luego tomó la palabra el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, quien recordó las dificultades de la inmigración alemana al país y valoró la contribución cultural, económica e integradora de esta comunidad en la sociedad argentina.
A su turno, el gobernador Rogelio Frigerio subrayó la importancia de la pluralidad, el diálogo y la cooperación para consolidar el desarrollo provincial. “Entre Ríos es una provincia construida en la pluralidad, que hizo del trabajo inmigrante una parte esencial de su identidad”, afirmó. También sostuvo que la comunidad alemana forma parte de esa riqueza colectiva: “Una pluralidad que no nos separa, que nos une y nos enriquece”.
Presencias destacadas
El acto contó con la participación de representantes del Estado de Baviera, la Federación de Asociaciones Argentino-Alemanas y la Fundación Verbundenheit. Asistieron los senadores Gustavo Vergara, Nancy Miranda y Gloria Cozzi; autoridades administrativas del Senado; los ministros Guillermo Bernaudo y Fabián Boleas; y los secretarios Emanuel Gainza y Catriel Tonutti, entre otros funcionarios.
Declaración de Interés
A través de un proyecto del senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), la Cámara de Senadores declaró de Interés la conmemoración del Bicentenario de la Integración Alemana, que se celebrará el 14 de noviembre de 2025 en Paraná, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, el embajador alemán y representantes de entidades bávaras y germano-argentinas.