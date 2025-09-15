Bibliotecarios entrerrianos se reunieron para debatir sobre patrimonio, lectura y preservación cultural
En la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, se desarrolló una jornada de reflexión y trabajo que reunió a profesionales del área y contó con la adhesión institucional de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
El Encuentro Provincial de Bibliotecarios tuvo como eje central el análisis del rol de las bibliotecas en la preservación, investigación y proyección cultural del patrimonio entrerriano, en un espacio de intercambio que reafirmó la importancia de estas instituciones para la circulación de la producción local y el fomento de la lectura.
La primera mesa, titulada “Autores entrerrianos y patrimonio bibliográfico”, estuvo a cargo del director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola, acompañado por Adriana Gerstner y Daiana Luggren, integrantes del equipo técnico. Allí se presentó el trabajo histórico realizado con la Bibliografía Entrerriana y se anunció la próxima edición ampliada y corregida. También se destacó que la preservación debe articularse con políticas activas de visibilidad y difusión, en sintonía con los ciclos de lectura impulsados por la institución —La novela entrerriana y Entre Ríos cantada—, de los cuales se expuso un recorrido.
La segunda mesa, “Literatura infanto-juvenil y mediación de lectura”, estuvo a cargo del escritor y docente Diego Quiroga, quien compartió experiencias en escuelas locales vinculadas a sus bibliotecas. Subrayó la mediación como herramienta estratégica para acercar la lectura a nuevas generaciones y generar proyectos conjuntos.
El encuentro se consolidó como un espacio de actualización y debate, ratificando el compromiso de la Biblioteca Provincial con la conservación del acervo entrerriano y su puesta en valor como patrimonio cultural vivo.