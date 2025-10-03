Betis logró su primer triunfo en la Europa League con protagonismo estelar de Lo Celso
El Real Betis consiguió este jueves su primera victoria en la Europa League 2024/25 al imponerse por 2-0 al Ludogorets en Sofía, un resultado que le permite recuperarse tras el empate en el debut y volver a meterse en la pelea por la clasificación.
GOL DE GIO LO CELSO EN UEL.pic.twitter.com/XTasMniJLA— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 2, 2025
La noche tuvo un condimento especial: Giovani Lo Celso fue la gran figura, autor del primer gol y partícipe de la jugada del segundo tanto. Además, el técnico Manuel Pellegrini alcanzó los 263 partidos al frente del Betis, un récord que subraya su ciclo desde su llegada en la temporada 2020/21.
Una prueba exigente en Sofía
El contexto no fue sencillo: lluvia, frío, césped blando y un rival con 14 títulos consecutivos en Bulgaria, que venía de vencer al Malmö en Suecia. Pese a ese escenario, Pellegrini se animó a realizar ocho cambios respecto al once que venía de ganarle a Osasuna en La Liga, donde los andaluces marchan sextos con 12 puntos, a siete del líder Barcelona.
El brillo de Lo Celso
Consolidado como titular en este arranque de temporada, Lo Celso ratificó su gran momento: suma tres goles en ocho encuentros, además de ser pieza clave en la construcción ofensiva. Su zurdazo desde el vértice del área a la media hora abrió el marcador y encarriló el triunfo.
El argentino atraviesa un año crucial: busca continuidad en el Betis para ganarse un lugar en la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026, tras perderse por lesión la cita de Qatar 2022 y quedar relegado en Rusia 2018.
“Sabíamos que iba a ser un partido estrecho, es un rival que sale a buscar los partidos. No creamos muchas situaciones, pero hubo un buen gol de Gio, otro tanto más y un balón en el poste de Abde”, explicó Pellegrini en conferencia de prensa.
El segundo gol y la tranquilidad
El 2-0 llegó en el inicio del segundo tiempo, con un autogol de Son tras una acción iniciada por Lo Celso. Minutos después, Pellegrini lo reemplazó por Pablo Fornals, dándole descanso al argentino. Con el resultado controlado, el Betis no sufrió sobresaltos ante un Ludogorets que nunca logró reaccionar.
Lo que viene
El calendario no da respiro: antes de viajar a Bélgica para enfrentar al Genk, que cayó frente al Ferencváros, el Betis afrontará compromisos por La Liga, con visitas al Espanyol y al Villarreal.