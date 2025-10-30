Bessent advierte a inversores que ahora les toca a ellos rescatar a Argentina
Estados Unidos obtuvo ganancias con la compra de pesos argentinos. Los bancos de Wall Street, que pasaron gran parte de octubre en conversaciones con el Tesoro sobre un plan para reunir miles de millones para Javier Milei, no han avanzado esta semana. Y Scott Bessent envió un mensaje a los inversionistas: ahora es su turno.
Con la misión de Bessent cumplida y Milei logrando una decisiva victoria en las elecciones de mitad de mandato que habían mantenido a los mercados en vilo durante semanas, el plan de rescate estadounidense para Argentina parece quedar en segundo plano por ahora.
“Los mercados deberían satisfacer con facilidad y entusiasmo las necesidades de financiación de la República para 2026”, afirmó Bessent en una publicación en X el jueves por la mañana, en la que anunciaba que tiene previsto volver a visitar Argentina próximamente.
Después de que el presidente Donald Trump advirtiera a Milei a principios de este mes que “si no gana, nos vamos”, parece que Estados Unidos se ha dirigido hacia la salida de todos modos, al menos financieramente, para sacar provecho de su apuesta.
“Me complace informarles a ambos que el puente económico argentino ahora ha generado ganancias para el pueblo estadounidense”, agregó Bessent en otra publicación en X, en una pulla a las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, que habían criticado duramente lo que describieron como un rescate para el aliado ideológico de Trump.
Mientras Bessent suma sus victorias, los operadores de divisas de Buenos Aires no ven ningún indicio de que el Tesoro de Estados Unidos esté desempeñando un papel en el mercado local tras las elecciones.
Con la administración Trump centrada en las negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China esta semana, los bancos de Nueva York no han recibido mucha orientación adicional sobre la línea de financiación de 20.000 millones de dólares que Bessent estaba considerando.
Estados Unidos y Argentina han firmado una línea de swap independiente por valor de 20.000 millones de dólares, pero, aparte del revuelo en las redes sociales, la única documentación oficial al respecto es una declaración de cuatro párrafos del Banco Central de Milei. No hay ninguna declaración del Tesoro sobre el acuerdo, ni se menciona el swap con Argentina en su sitio web.
Milei también intervino este jueves, calificando el golpe de Bessent a Warren y Klobuchar como una “clase magistral”. Parece que él también está preparando el champán.
“Esperamos ansiosos su llegada y le damos la bienvenida con los brazos abiertos”, publicó Milei en X en respuesta a Bessent. “¡MAGA!“.