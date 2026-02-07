Bernaudo destacó el impacto productivo del vínculo comercial con Estados Unidos para Entre Ríos
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, resaltó el impacto productivo del nuevo escenario comercial con Estados Unidos y afirmó que Entre Ríos atraviesa una etapa de mayor integración internacional, sostenida en resultados concretos y una estrategia de largo plazo.
En ese marco, indicó que Estados Unidos se consolidó como el quinto destino de las exportaciones entrerrianas, reflejo del crecimiento sostenido del intercambio y del trabajo articulado entre el sector público y privado. “Cuando hay previsibilidad, reglas claras y acompañamiento, la producción responde”, sostuvo.
Uno de los avances más relevantes se observa en la cadena de la carne bovina, que se posiciona como el producto manufacturado de mayor valor agregado que la provincia coloca en el mercado estadounidense. La ampliación de la cuota de exportación, que pasa de 20.000 a 100.000 toneladas, abre nuevas oportunidades para los frigoríficos locales, con impacto directo en el empleo, la inversión y la generación de divisas, incluso a través de cortes envasados al vacío destinados a segmentos de alto valor.
En el sector lácteo, Bernaudo subrayó la importancia de una negociación técnica que, según explicó, protege a los productores entrerrianos y a la vez genera oportunidades de crecimiento. La provincia dispone de una cuota de 6.800 toneladas de quesos frente a las 1.000 que posee Estados Unidos, y se logró excluir a los quesos blandos de la competencia directa, resguardando el segmento más sensible de la industria. “Es posible integrarse al mundo cuidando a las pymes y fortaleciendo el entramado productivo”, señaló.
Otro eje destacado fue el trabajo para recuperar competitividad en el sector de los cítricos dulces. El ministro remarcó la articulación con cámaras empresarias y el acompañamiento del gobernador para avanzar en la apertura de mercados, con foco en el agregado de valor y la sostenibilidad.
De cara a 2026, el horizonte incluye al complejo avícola, donde la provincia trabaja junto a Cancillería para garantizar condiciones de reciprocidad ante la apertura del mercado. El objetivo es que el intercambio se desarrolle bajo estándares sanitarios y técnicos equivalentes, permitiendo competir en igualdad de condiciones.
Finalmente, Bernaudo sostuvo que este proceso apunta a consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción, la competitividad y la inserción inteligente en los mercados internacionales. “Entre Ríos tiene capacidad, conocimiento y calidad para competir a nivel global. El desafío es sostener un marco de previsibilidad que permita transformar ese potencial en más empleo y crecimiento”, concluyó.