Benito Fernández le dice adiós a una de sus marcas: “Me fundí por tercera vez”
El diseñador Benito Fernández anunció el cierre de su línea de prêt-à-porter, en un contexto marcado por la crisis que atraviesa la industria textil argentina. La decisión, explicó, responde a una combinación de caída del consumo, apertura de importaciones, altos costos y una presión impositiva que desalienta la producción local.
Fernández detalló que el cierre implicó la baja de una unidad de negocio que empleaba a 14 personas de manera directa y trabajaba con ocho talleres. “Yo cerré mi prêt-à-porter el año pasado. Por tercera vez en mi país me fundí: en 2001, en 2020 y en 2025”, afirmó. Las fechas, atravesadas por crisis económicas profundas, funcionan como una síntesis de lo que el diseñador definió como un problema estructural no resuelto.
Tras esa decisión, el creador resolvió reorientar su actividad hacia la alta costura y las licencias de su marca, que incluyen perfumes, zapatillas, muebles e incluso un edificio que lleva su nombre. “A mí me gusta ser popular”, explicó en diálogo con A24, y señaló que este esquema le permite mantener presencia comercial sin asumir los costos de la producción industrial de indumentaria.
En los últimos años, el sector textil argentino experimentó una fuerte contracción del consumo interno, con ventas en retroceso y márgenes cada vez más estrechos. A este escenario se suman costos laborales, logísticos y energéticos elevados, además de una carga impositiva que, según referentes del rubro, se encuentra entre las más altas de la región. El resultado es un entramado productivo debilitado: fábricas con menos turnos, marcas que achican estructuras y talleres con menos trabajo.
En ese marco, Fernández fue categórico: “Es imposible producir en este país. Hace cuatro gobiernos que nos vienen destruyendo”. También cuestionó con dureza el esquema fiscal vigente: “¿Cómo se puede invertir en un lugar donde la carga impositiva es del 52%? Yo no quiero que el Estado me regale nada, sino que apoye a esta industria”.
El diseñador comparó la situación local con la de países que lograron consolidar una industria de la moda competitiva. Citó el caso de España, que impulsó políticas de fomento hace tres o cuatro décadas, y el de Brasil, que avanzó en el mismo sentido hace unos veinte años. “Hoy esos países son potencias en la moda, cuando antes prácticamente no existían en ese sector”, remarcó, y subrayó el rol del Estado en el desarrollo de las industrias creativas.
Para Fernández, el problema no es la falta de talento. Por el contrario, sostuvo que Argentina cuenta con diseñadores y creatividad suficientes para competir en mercados exigentes y que el diseño es una herramienta clave para agregar valor. “Si hay diseño, sos competitivo, y acá diseño hay. El problema es que los gobiernos no apoyan a esta industria”, concluyó.