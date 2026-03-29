Bélgica humilló a Estados Unidos y la gente silbó a Mauricio Pochettino
Las dudas sobre el argentino Mauricio Pochettino como DT de Estados Unidos volvieron a reavivarse a tres meses del Mundial 2026. La selección anfitriona de la cita ecuménica fue goleada por Bélgica por 5 a 2 en Atlanta. A 75 días del inicio de la Copa del Mundo, esta paliza ante su público significó un duro baño de realidad para el Team USA, que alberga esperanzas de llegar lejos en el torneo que organizará junto a México y Canadá.
Tras un cierre positivo de 2025, las limitaciones de EE.UU. quedaron otra vez en evidencia al enfrentarse a una potencia europea. Los locales se adelantaron sin embargo con un tanto de Weston McKennie en el minuto 39 que desató la alegría de los 67.000 hinchas que completaron el imponente estadio Mercedes Benz.
Pero los europeos reaccionaron antes del descanso con el empate de Zeno Debast (45′) y desataron una avalancha de goles en una segunda mitad algo desvirtuada por los numerosos cambios.
Amadou Onana (53′), Charles De Ketelaere de penal (59′) y un doblete del suplente Dodi Lukébakio (68′ y 82′) completaron la manita belga, mientras que Patrick Agyemang (87′) descontó para el equipo de Pochettino, que solo tiene otro ensayo, el martes ante Portugal, antes de dar en mayo la lista final para el Mundial.
“Un 5-2 siempre es difícil de aceptar, es doloroso. Pero al mismo tiempo creo que debemos quedarnos con muchas cosas positivas”, matizó Pochettino en la conferencia de prensa.
“La primera parte fue realmente buena. Es la manera en la que queremos jugar contra un muy buen equipo como Bélgica. Se trata de mantener ese nivel durante 90 minutos, es nuestro desafío”, señaló el argentino, crítico con el penal señalado en contra de su equipo por mano de Tim Ream.
“Nunca pensamos que iba a ser fácil contara Bélgica ni Portugal. Sabíamos que teníamos que sufrir y que nos iba a dar un poco la realidad”, afirmó, tras lo cual concluyó: “Portugal nos va a poner la misma o mayor exigencia y tenemos que elevar nuestro nivel”.
Bélgica, invicta en sus diez últimos partidos, viaja ahora a Chicago para enfrentar el martes a México, otro de los anfitriones del Mundial 2026.