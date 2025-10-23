Subieron los puchos: BAT anunció un nuevo aumento de precios
British American Tobacco (BAT) informó un nuevo ajuste en su lista de precios, que entró en vigencia el miércoles 22 de octubre de 2025. El incremento promedio será del 8% e impactará en todas las marcas que la compañía comercializa en el país.
Se trata del quinto aumento del año, tras las actualizaciones realizadas en enero, marzo, junio y agosto. Desde la empresa explicaron que la medida responde a los mayores costos operativos y al contexto inflacionario que atraviesa Argentina. A diferencia de Massalin Particulares, su principal competidora, BAT realiza este ajuste un mes después de la última actualización de esa compañía.
Además, la firma presentó dos nuevos productos: el Lucky Strike XL Eclipse Box 20 y una versión más económica del Camel clásico, Camel Legend KS 20.
Lista completa de precios de cigarrillos BAT – Octubre 2025
Lucky Strike XL
- XL Eclipse Box 20 (nuevo): $5.000
- XL Double Plus Box 20: $5.000
- XL Purple Mix Box 20: $5.000
- XL Red Mix Box 20: $5.000
- XL Convertible Box 20: $4.450
Lucky Strike
- Paris Box 20: $5.550
- Double Plus Box 12: $2.980
- Red Mix Box 12: $2.980
- Convertible Box 20: $4.450
- Convertible KS 20: $4.050
- Convertible Box 12: $2.660
- Box 20: $4.450
- KS 20: $4.050
- Box 12: $2.640
- Silver KS 20: $4.050
Lucky Strike Origen
- Red Box 20: $2.750
- Red KS 20: $2.450
- Red Box 10: $1.450
- Convertible Box 20: $2.750
- Convertible KS 20: $2.450
- Convertible Box 10: $1.650
Rothmans
- XL 43/70 Box 20: $4.050
Camel
- Legend Box 20: $2.800
- Legend KS 20 (nuevo): $2.500
- Box 20: $5.000
- KS 20: $4.650
- Box 12: $2.980
- Blue Box 20: $5.000
- Circle Box 20: $4.800
Winston
- Box 20: $3.490