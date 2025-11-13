Basavilbaso celebrará la 1ª Feria “Andén de Libros” con tres días de actividades culturales y literarias
Los espacios que fomentan la lectura siguen creciendo y reinventándose a partir de experiencias acumuladas. Un ejemplo de ello es la 1ª Feria “Andén de Libros”, que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en la Biblioteca Lucienville de Basavilbaso, organizada por la Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Juventud del municipio y con el auspicio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
El secretario del área organizativa, Jorge Kleiman, explicó en Radio Diputados que la feria “reconoce antecedentes en experiencias anteriores que, por distintos motivos, no se realizaron más”. “Es la primera Feria del Libro en este formato, organizada por el municipio y con el acompañamiento de la Cámara de Diputados”, señaló.
Kleiman comentó cómo surgió la idea de reimpulsar el evento: “Frente a la Casa de la Cultura vive la bibliotecaria Silvana Schwartz, una apasionada de los libros. Con ella empezamos a conversar sobre rearmar la feria, y desde allí arrancamos”.
El propósito central de la iniciativa es fortalecer el vínculo entre la literatura, la educación y la comunidad. En ese marco, se desarrollarán talleres de lectura y escritura, de historieta, charlas sobre prevención de grooming y consumos problemáticos, capacitaciones docentes, presentaciones de autor, exposiciones, conversatorios, música y espectáculos.
La Biblioteca Lucienville será el escenario principal del encuentro. “Es un ámbito ideal; le decimos ‘templo del saber’ por su historia”, expresó Kleiman. La feria se desarrollará jueves y viernes en la biblioteca, y el sábado se trasladará al Museo Ferroviario. “Empalmamos con la Noche de los Museos, que se realiza a nivel provincial, y la provincia aporta con el programa ‘Modo Lectura’, que tendrá lugar el sábado y se complementará con las actividades del museo”, detalló el funcionario.
Programa
La 1ª Feria Andén de Libros ofrecerá talleres, presentaciones, teatro y actividades culturales para todas las edades, con entrada libre y gratuita.
Jueves 13:
La apertura será a las 8:30 con palabras de bienvenida. Durante la jornada se realizarán talleres de grooming a cargo de Nerea Liebre y de lectura y creación de historias con Maite Diorio. Por la tarde, se presentarán el Coro de Niños y Niñas del CGE, la Banda Escolar, el taller literario “Palabras desde la ventana” de Estela Okon, una capacitación docente sobre historietas con Luciano Saracino y el cierre teatral con “Ocupas con c”, del grupo La Vereda.
Viernes 14:
Continuarán los talleres de historietas y las charlas sobre prevención de adicciones con Luciana Fernández Blanco. Habrá presentaciones literarias de Carlos Buet y Maricel Lazzeri, además de una conferencia de la editorial Relieves. La jornada finalizará con la exposición de Agustina Anselmino y la actuación del Coro Magnificat.
Sábado 15:
El cierre estará a cargo del escritor Rodolfo García y del ciclo “Entre Ríos Cantada”, una propuesta de la Secretaría de Cultura de la Provincia que promueve a autores entrerrianos mediante lecturas itinerantes. También se presentará la Bebeteca Biblioteca Luz Obrera, dedicada a la primera infancia.
Durante los tres días, se sumarán propuestas de escritores locales que enriquecerán el programa con sus obras y experiencias.
Escuchá la entrevista completa: