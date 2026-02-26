Bartolomé Abdala reconoció que el Gobierno va a modificar las licencias médicas por ley con el correr de las sesiones
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, afirmó que el oficialismo buscará modificar las licencias médicas por ley en el período ordinario del Congreso, en referencia al polémico artículo 44 de la reforma laboral.
“En definitiva, lo de las licencias, es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley para mejorar el crecimiento en la Argentina. Ese artículo que te habla de las licencias, es verdad que acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó, pero de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, enfatizó Abdala.
En declaraciones a Infobae en Vivo, el senador libertario precisó: “Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Hay que hacer algo con los certificados médicos truchos”.