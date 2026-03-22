Bartolomé Abdala: “El Kirchnerismo tiene cada vez menos espacio en la vida política del país”
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, fue entrevistado en Radio Splendid AM990 opinó que: “El Kirchnerismo tiene cada vez menos espacio en la vida política del país”. Y agregó: “Se están rompiendo entre ellos, hay un sector del Peronismo que entiende que no quiere ir más con el Kirchnerismo, en las provincias, muchos senadores que responden a sus gobernadores ven que la sociedad ya no quiere ese modelo y buscan apartarse del ‘núcleo duro’”.
“Sentís que es oposición por oposición, se niegan a integrar comisiones o a emitir dictámenes, actúan de manera ‘patoteril’ en el recinto, pero en el Senado estamos trabajando para mantener el respeto institucional frente a esa fisionomía que está cambiando”, profundizó el referente libertario sobre el accionar del kirchnerismo.
Sobre uno de los temas políticos de mayor impacto público, la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el legislador consideró: “Creo que siempre cuando se gobierna hay semanas más álgidas que otras, a mi me excede todo esto, lo vivo con tranquilidad y confiado de que Manuel Adorni va a dar todas las explicaciones que tenga que dar”.
Al mismo tiempo aseguró que a pesar del momento y las polémicas actuales “no es incómodo ser parte del espacio del Gobierno”. “Cuando arrancamos éramos sólo 7 senadores, ahora somos 21, para la política ser parte del oficialismo es siempre muy importante, es mejor ser oficialista que opositor pero como somos un oficialismo sin mayoría hay que trabajar de otra manera”, sintetizó.
“Estamos en un escenario donde la ley ‘ideal’ a veces debe ceder ante la ley ‘posible’, pero el norte es claro: modernización laboral, reforma tributaria y sacar a la Argentina de la marginalidad formal que arrastramos desde hace décadas”, concluyó.