Barrionuevo fue reelegido en la UTHGRA y seguirá al frente del gremio hasta 2029
Tras un fallo judicial clave, más de 350 mil trabajadores gastronómicos y hoteleros participaron del proceso electoral y Luis Barrionuevo fue reelegido como secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). El dirigente asumirá este martes y continuará al frente del gremio hasta 2029, aunque su ex cuñado Dante Camaño anticipó que podría judicializar nuevamente la elección.
En un escenario de alta concurrencia, Barrionuevo revalidó su liderazgo por otros cuatro años, luego de que la Justicia laboral levantara la suspensión que pesaba sobre los comicios y habilitara la continuidad del proceso electoral en todo el país.
De esta manera, unos 350 mil afiliados pasaron por las urnas antes de finalizar 2025. Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó que la Junta Electoral actuó correctamente, rechazó las impugnaciones presentadas por la lista Gris Naranja opositora y dejó firme el cronograma electoral del gremio que nuclea a los trabajadores hoteleros y gastronómicos.
Con esta resolución, Barrionuevo se encamina a iniciar un nuevo mandato en la organización que conduce desde 1985, ya que a nivel nacional no tuvo lista opositora oficializada. En septiembre, la Junta Electoral no avaló la nómina encabezada por Juan Castro, secundado por el propio Dante Camaño.
La confianza del oficialismo en la legalidad del proceso electoral quedó reflejada en el anuncio de que Barrionuevo asumirá este martes, durante un acto previsto para las 10 de la mañana en la sede del sindicato, ubicada en avenida de Mayo 930, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según se informó oficialmente, el encuentro contará con la presencia de representantes de la CGT, autoridades sindicales, cámaras empresarias hoteleras y gastronómicas, invitados especiales y referentes del sector.
El fallo judicial que destrabó la elección
La resolución judicial destacó la importancia de respetar la autonomía sindical y de garantizar elecciones limpias y transparentes, y comenzó a cerrar un proceso de casi cuatro años de disputa político-gremial entre Barrionuevo y Camaño, ex titular de la seccional Capital de la UTHGRA.
Con esta decisión, quedó despejado el camino para que el gremio eligiera democráticamente a sus autoridades y se clausuró el frente judicial impulsado por Camaño, quien incluso había mantenido ocupadas las instalaciones porteñas del sindicato.
Finalmente, el 29 de diciembre, más de 350 mil trabajadoras y trabajadores participaron de la votación, dando por cerrada la etapa de conflicto interno entre ambos dirigentes.
La postura de Camaño y la reforma laboral
En las últimas semanas, Dante Camaño había quedado en el centro de la escena al ser el único dirigente gremial que elogió la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La calificó como “moderna” y sostuvo que muchos de los cambios propuestos “ya los produjo la realidad, en un país donde más de la mitad de los trabajadores están en negro”.
Esa postura fue interpretada por algunos sectores como un guiño político al Gobierno nacional, en medio de una disputa gremial interna que finalmente terminó resolviéndose a favor de Barrionuevo.
Desde la conducción nacional de la UTHGRA remarcaron que “más de 350 mil trabajadoras y trabajadores hoteleros y gastronómicos de todo el país asistieron a votar el 29 de diciembre, ejerciendo su derecho en un proceso legítimo y conforme a las normas estatutarias”.