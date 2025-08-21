Barbarie en Avellaneda: Partido “cancelado” entre Independiente y la “U” de Chile por terribles incidentes entre hinchas
Después de casi una hora de incidentes en la tribuna visitante del estadio de Independiente y otros tantos minutos de cruces entre la Policía Bonaerense y ambas hinchadas, la Conmebol resolvió cancelar el partido entre Independiente y la Universidad de Chile. Lo confirmó -inicialmente- mediante sus redes sociales.
Las imágenes de las feroces peleas entre la parcialidad chilena y la del club de Avellaneda recorrieron rápidamente el ámbito deportivo y obligó a la casa madre del futbol sudamericano a echar por tierra la reanudación del partido.
¿Cuál es la diferencia entre suspendido y cancelado? Que el suspendido permitiría la hipotética reanudación. Con el cancelado, esa posibilidad queda absolutamente a un lado, al igual que ocurrió en el duelo de Colo-Colo ante Fortaleza por la fase de grupos de la Libertadores, que luego derivó en la quita de puntos para el conjunto chileno, después de los dos muertos por incidentes con la Policía en la previa del encuentro.
Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe
— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025
“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, escribió la casa madre del fútbol sudamericano en un comunicado de prensa.
Agregó que “teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.
¿Y el fútbol?
Fue una noche de Copa con todas las letras bien puestas. Todos los condimentos de un duelo continental tuvo el cruce en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Hasta el cruce de barra bravas, que provocó la barbarie y la posterior cancelación del partido. Mientras se jugó sobre el perfecto césped del estadio hubo dos goles, protagonismo cambiante y mucha pero mucha tensión por una serie siempre abierta en la que todo podía suceder.
Independiente se olvidó de poner el despertador. No se enteró que debía salir a tomar las riendas porque estaba obligado a ganar por la derrota que se trajo de Santiago la semana pasada. Y le pasó lo mismo que viene siendo una constante en este semestre: le convirtieron primero y debió remarla una vez más abajo en el marcador.
La espalda de Facundo Zabala quedó libre y por allí corrió el lungo pero veloz Lucas Di Yorio, que desbordó y tiró el centro para que por el otro lado entrara a la carrera Lucas Assadi, el ‘10’ de 21 años que había convertido en la ida y volvió a ser verdugo del Diablo en Buenos Aires.
Cerca de la media hora, Abalos le bajó una pelota a Montiel y llegó el empate. Y la esperanza, finalmente frustrada cuando se desató el desastre desde la tribuna de los chilenos. Y adiós partido.