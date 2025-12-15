Balotaje en Chile: José Antonio Kast, el líder ultraconservador, es el presidente electo
Los primeros datos confirman lo que ya decían hace semanas las encuestas. El ultraconservador José Antonio Kast se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, con un 58,3% de los votos contra 41,7% de la oficialista Jeannette Jara y el país se prepara para un cambio de rumbo.
Cuando se difundieron los primeros resultados, alrededor de las 19, en el comando de campaña del candidato conservador, la sede del Partido Republicano en la comuna de Las Condes, en Santiago, estallaron gritos de alegría y festejos con banderas y música en la calle Presidente Errázuriz. El país se encamina así a un giro histórico, con el mandatario más conservador desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.
La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.
A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida…
— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025
Pasadas las 19.30, la propia Jara, militante del Partido Comunista y ex ministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric, llamó a Kast para felicitarlo. Y, como marca la tradición, se esperaba que más tarde fuera personalmente a saludarlo.
Además, el presidente Gabriel Boric llamó a Kast para felicitarlo por su triunfo de este domingo. “Quiero que sepa que como presidente de la República siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”, indicó el gobernante, quien también invitó al líder republicano a un encuentro en La Moneda este lunes.
Siguiendo con la tradición republicana que nos enorgullece y honra, me he comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, para presentar mis felicitaciones por el triunfo obtenido, que lo convertirá en el próximo Presidente de la República de Chile y por lo tanto, de… pic.twitter.com/CxvsgXN0ja
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 14, 2025
Aunque Jara ganó la primera vuelta de noviembre con el 26,9% de los votos, se preveía que no tendría chances en el duelo final. La impopularidad del gobierno de Gabriel Boric y su militancia comunista le habrían dificultado captar nuevos votos, según los observadores políticos, pese a sus intentos por apelar al miedo a la ultraderecha y por defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas cuando fue ministra de Trabajo del actual gobierno.
Kast había quedado segundo en noviembre, con el 23,9%, unos 400.000 votos menos que Jara en un universo de cerca de 13 millones de votantes. Pero tenía ya el apoyo de los otros dos candidatos de derecha que compitieron entonces.
Aunque esperaba el triunfo, Kast admitió este mismo domingo que no será fácil gobernar y que desde el primer momento deberá negociar con las otras fuerzas políticas de derecha que lo apoyaron después de la primera vuelta de noviembre.