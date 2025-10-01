Bajo impulso de la Municipalidad de Paraná, continúan los operativos de salud animal
La Municipalidad de Paraná llevará a cabo operativos gratuitos de esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas durante octubre, en seis puntos de la ciudad. La iniciativa mejora la salud de los animales y combate la sobrepoblación de mascotas.
Los operativos comenzarán en Villa Mabel, del 1 al 3 de octubre; seguido de la vecinal Rocamora, del 6 al 9 de octubre, salvo el 7 que es feriado. Posteriormente, se llevarán a cabo en el Complejo Comunitario Vecinal Mitre, del 13 al 17 de octubre; en barrio Attra, el 21; y en la vecinal El Trébol entre el 22 y el 24 de octubre.
Finalmente, el CIC Este (Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña) será el lugar de atención del 27 al 31 de octubre.
La castración es fundamental para prevenir gestaciones no deseadas y enfermedades del aparato reproductivo, lo que contribuye a una vida más saludable y prolongada para las mascotas. La Municipalidad hace un llamado a la ciudadanía para que colabore en el control ético de la sobrepoblación de animales de compañía.
Para recibir atención, se castrarán caninos y felinos a partir de los cinco a seis meses de edad, y se requiere que los animales estén en ayunas durante ocho horas. Para aquellos que han tenido crías, se aconseja realizar el procedimiento entre 45 y 60 días después del parto.
Los propietarios deberán llevar una manta para cubrir al animal postoperación y colaborar con una hoja de afeitar o gillette, evitando el uso de maquinita.
Es importante que los perros sean transportados con correa y bozal si son agresivos, mientras que los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera para garantizar su seguridad.