Bajas inesperadas: Messi y Mastantuono no estarán en el amistoso ante Venezuela
Lionel Messi y Franco Mastantuono no formarán parte del partido amistoso que se juega este viernes en el Hard Rock de Miami. Así se confirmó oficialmente a través de las redes sociales de la selección campeona del mundo.
“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche”, escribieron.
El motivo de la ausencia de Lionel Messi es que este sábado jugará con el Inter Miami ante Atlanta United en el Chase Stadium de Miami. El equipo rosa se define su clasificación y posición para los Playoffs de la MLS.
De esta manera, el volante del Real Madrid regresará a España, mientras que Lionel Messi se incorporará este domingo a los entrenamientos con la Albiceleste.
— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 10, 2025
Probables formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.