Bajada Grande vibró con el Festival Popular en una noche de música, teatro y emprendedurismo
El Festival Popular volvió a ser protagonista este viernes en Bajada Grande, con una nueva edición desarrollada en la zona de los Miradores, en el marco de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad, que impulsa la Municipalidad de Paraná.
Al igual que en sus ediciones anteriores realizadas en el Parque Lineal Sur y en San Agustín, la propuesta convocó a vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada pensada para toda la familia, con expresiones artísticas, teatro, música en vivo, un patio gastronómico y una feria de emprendedores locales.
Durante el festival se presentaron Las aventuras del Capitán Pierre Zubiet, del grupo Patatas Patas; Origen; Los Hermanos Corradini; La Montrull; La Red Bull y Sofi Drei, conformando una grilla diversa que combinó propuestas culturales para distintos públicos.
El viceintendente de Paraná, David Cáceres, destacó la iniciativa y la amplia participación del público. “Paraná nunca tuvo tantas actividades como las que tenemos en este verano. Es un esfuerzo enorme de los trabajadores municipales. Venimos de Música en el Anfiteatro, de peñas y del Premate en otras localidades. La centralidad los fines de semana son los Festivales Populares, y la lógica es que los emprendedores, artesanos y gastronómicos sean de la zona”, afirmó.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, subrayó el trabajo que implica sostener la agenda cultural: “Hay mucho trabajo detrás de la organización de todos los eventos para que en enero y febrero los paranaenses puedan disfrutar de múltiples actividades. El 6 y 7 de febrero tenemos la Fiesta del Mate, con gran expectativa, y recordamos que hay entradas disponibles para ver a los artistas cerca del escenario, en un espacio pensado para el confort”.
En relación al polo gastronómico y emprendedor, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró la participación comunitaria: “Hubo artesanos y emprendedores con una estética de primera, en un proceso articulado entre las áreas municipales. La comunidad de Bajada Grande sugirió tanto a los emprendedores como a los artistas”.
Visibilizar el emprendedurismo
La emprendedora de Bajada Grande Miriam Paniagua agradeció la oportunidad de mostrar su producción: “Le quiero agradecer a la Intendenta por haberse acordado y al creador de todo esto, Luis ‘Pacha’ Rodríguez”.
En tanto, Marta Jaime, vecina de Paraná, expresó: “El festival es hermoso. Bailo folclore y vine a acompañar a mi hija que es emprendedora. Hay que disfrutar de esto”.
Música de tierra adentro
Desde el escenario, Aarón Verón, cantante del grupo Origen, resaltó el acompañamiento a los artistas locales: “La idea es defender lo nuestro, nuestras raíces, y a los músicos hay que darles mucha importancia”.
A su vez, Lihuel Quiroga, integrante de la banda, señaló: “Es un placer compartir la música y estoy feliz de haber vivido una noche así”.
En la misma línea, el músico Agustín Marzo aseguró: “Es una sensación muy linda compartir la música folclórica con la gente de Paraná que se acercó a los Miradores”.
Del evento participó también el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón.