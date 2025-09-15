Bajada Grande cerró el Mes de las Infancias con un festival popular
Con juegos, propuestas recreativas y espectáculos musicales, niños, niñas y adolescentes celebraron este sábado su día en la plaza Gregoria Pérez de Bajada Grande. La actividad fue organizada por la Municipalidad de Paraná, en conjunto con comisiones vecinales y organizaciones sociales de la zona.
En el espacio público de avenida Larramendi, vecinos y familias disfrutaron de una jornada con espectáculos artísticos, circuitos motrices, chocolate caliente, facturas y golosinas.
“Estamos en un lugar que es un ícono de Paraná: desde Bajada Grande se comenzó a construir nuestra ciudad. Con el aporte de los distintos vecinos, de la comunidad organizada, los merenderos y comedores, las comisiones vecinales, hemos organizado este festejo para agasajar a las infancias”, destacó el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.
El funcionario remarcó que la celebración se realizó “en un marco económico y social difícil” y subrayó: “Hemos tratado de unificar los festejos con todos los sectores a los efectos de potenciar los recursos y brindar en un día festivo una alegría a los más pequeños”.
Desde la comisión vecinal Bajada Grande, Silvia Céspedes expresó: “Me encanta hacer esto por los chicos. Siempre me gustó trabajar por ellos”.
En la misma línea, el presidente de la vecinal, Gastón Battaglia, agradeció al Municipio y a la intendenta por este “gran festejo que hacía muchos años no se podía llevar adelante. Estamos muy satisfechos y queremos seguir proyectando cosas para el barrio”.
También la vecina Carla Clemente manifestó su alegría: “Estoy muy contenta porque se pudo festejar el Día del Niño. Es un hecho histórico para nuestro barrio porque nos hemos juntado varias comisiones vecinales de la zona. Estamos superagradecidos con la Municipalidad, con la secretaría de Cultura y con Desarrollo Humano”.
Por su parte, Gabriela Alem, referente del merendero Copa de Leche La Nelly, valoró el trabajo conjunto con la vecinal de Bajada Grande: “Para nosotros es un orgullo, le agradecemos a la señora intendenta”, señaló.