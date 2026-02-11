Baja de España para la Finalissima del 27 de marzo y el Mundial 2026
Samu Aghehowa estaba teniendo una temporada sobresaliente. Con 20 goles en 32 partidos para el Porto de Portugal, se consolidó como uno de los delanteros más en forma del momento. Pero una inoportuna y grave lesión lo obligará a pasar por el quirófano: se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se perderá la Finalissima ante la selección argentina el 27 de marzo en Qatar y el Mundial 2026.
Se trata de un delantero corpulento, potente en el juego aéreo y en carrera, rematador. “Todavía no me lo puedo creer. Estoy devastado, sin palabras”, lamentó el futbolista, después de la lesión ocurrida en el duelo del lunes contra el Sporting de Lisboa.
“Ayer fue el día más desafortunado de mi carrera. Sufrí una lesión grave”, escribió el delantero en su perfil de Instagram. “Estaré alejado del césped durante unos meses. Me cuesta mucho no poder ayudar al equipo como me gustaría, luchando en el campo -añadió-. Ahora soy un aficionado más que apoya nuestros objetivos”. El nacido en Melilla agradeció el apoyo que ha recibido y afirmó que intentará “ser fuerte y positivo” para “volver más fuerte que nunca”.
Samu, de 21 años y exfutbolista del Alavés, donde jugó cedido por el Atlético de Madrid, que tenía su ficha, se lesionó este lunes durante el encuentro ante el Sporting (1-1) en la Liga de Portugal.
A cuatro meses del Mundial y apenas mes y medio para la disputa de la ‘Finalissima’ ante Argentina, España pierde a uno de los delanteros que se había asentado en las últimas convocatorias de Luis De la Fuente.
De la Fuente, preocupado por la pubalgia de Nico Williams, estaba pendiente esta semana de la intervención quirúrgica a la que se sometió el lunes el mediocampista del Arsenal Mikel Merino, tras sufrir una fractura por estrés en el pie derecho.