Bahl y Michel visitaron la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren y resaltaron su rol en la producción entrerriana
El candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, junto a los candidatos a diputados nacionales Guillermo Michel y Rodrigo Minguillón, mantuvieron un encuentro con representantes de la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren, institución que nuclea a unos 800 productores de la región.
El presidente de la cooperativa, Gonzalo Salgado, agradeció la visita y detalló que durante la reunión se plantearon las principales problemáticas que enfrenta el sector: abastecimiento de energía eléctrica, el estado de los caminos rurales y las limitaciones en el acceso al financiamiento bancario provincial.
Los postulantes a legisladores nacionales destacaron el aporte de la cooperativa al desarrollo productivo de Entre Ríos, que en la última cosecha récord alcanzó las 340 mil toneladas de cereal anual, además de contar con una granja porcina de 1.700 madres.
Bahl cuestionó la falta de condiciones macroeconómicas favorables y la ausencia de gestión provincial para mejorar los servicios e infraestructura necesarios para quienes producen e invierten. “Hemos tomado nota de las peticiones y nos comprometimos a llevarlas al Congreso de la Nación”, afirmó.
Por su parte, Michel resaltó los más de 70 años de trayectoria de la institución y la importancia de la producción de alimento balanceado que agrega valor a la provincia.
En un tono crítico, el dirigente advirtió: “Lo que nos llevamos de acá es que es imposible producir en la provincia en este estado, con el costo de la energía y con la apertura de importaciones de cerdo y de pollo”. Y agregó: “Milei y Frigerio tienen que reflexionar; están fundiendo la provincia, las pymes y a los productores agropecuarios”.