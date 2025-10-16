Bahl y Michel se reunieron con la familia policial
En Paraná los candidatos Adán Bahl, Guillermo Michel, Andrés Sabella y Fabiana Leiva, mantuvieron un encuentro con miembros retirados de la fuerza policial y familiares para dialogar sobre las actuales condiciones laborales de la Policía de la provincia y las dificultades que atraviesan sus integrantes, cosechando inquietudes y propuestas para fortalecer el vínculo con quienes todos los días cuidan a la comunidad.
Bahl expresó que “escuchar a quienes han estado en el territorio garantizando la seguridad de nuestros vecinos, es fundamental. Vamos a defender a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad pública, que son parte esencial del entramado social entrerriano”.
Michel, por su parte, sostuvo: “En un contexto nacional de ajuste, donde el Gobierno considera que la inversión pública es un gasto, nosotros reafirmamos que cuidar a quienes cuidan también es invertir en una sociedad más segura y más justa”.
En ese marco, ambos cuestionaron el reciente decreto del Gobierno provincial que otorga un pago extraordinario no remunerativo y no bonificable de $34.000 por tres meses al personal policial y penitenciario. Señalaron que se trata de una medida parcial y coyuntural, que no resuelve los problemas estructurales de salarios, condiciones de trabajo y reconocimiento profesional que atraviesan las fuerzas.
Además, advirtieron que al no ser remunerativo ni bonificable, ni acumulativo, este monto no impacta en los haberes futuros ni en la carrera laboral de los trabajadores, ni mucho menos en los jubilados.
Los candidatos coincidieron en que la elección del 26 de octubre será clave para frenar el avance de las políticas de ajuste que afectan a todos los sectores.
Destacaron además que está en juego el futuro de los trabajadores, de la educación, de la salud y también de las fuerzas de seguridad.
“Vamos a defender a Entre Ríos y a los entrerrianos en cada espacio que nos toque representar”, manifestó Bahl.