Bahl y Michel se reunieron con empresarios y trabajadores de contratistas de Enersa preocupados por los dichos de Benegas Lynch
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, se reunieron en Feliciano con empresarios y trabajadores de empresas contratistas de Enersa, quienes expresaron su preocupación por las declaraciones del candidato a senador oficialista Joaquín Benegas Lynch, referidas a una posible privatización de Salto Grande y de la distribuidora eléctrica provincial.
Los representantes del sector afirmaron estar en contra de cualquier intento de privatización, al tiempo que señalaron “una gran contradicción del gobierno provincial porque los candidatos a senadores y diputados no van a responder a Frigerio, sino a Milei, que tienen la firme convicción de privatizar todo”.
En el encuentro también participaron el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, la diputada provincial Silvia Nene Moreno, y los candidatos y candidatas a legisladores Adriana Meza Torres, Marianela Marclay, Fabiana Leiva y Daniel Benítez.
Bahl subrayó la preocupación de los trabajadores por su continuidad laboral:
“La preocupación de los trabajadores por su continuidad laboral en esta política de ajuste permanente que se lleva adelante tanto en el país como en la provincia”.
Además, remarcó:
“De ninguna manera vamos a permitir que se privatice absolutamente nada y, si hay algo que cambiar, vamos a trabajar para mejorar, no para romper, mucho menos las empresas de energía que están dejando un montón de rentabilidad”.
Michel, en tanto, cuestionó la postura oficialista:
“La pregunta que nos hacemos todos es por qué el gobierno, Frigerio, Benegas Lynch y La Libertad Avanza quieren privatizar Enersa que registró 40 mil millones de pesos de utilidades en su último balance de 2024, que está registrado y es público. ¿A qué empresa privada se la quieren regalar? ¿Qué van a hacer con los trabajadores?”.