Bahl y Michel se reunieron con el Partido Solidario para analizar la situación social y económica
Los candidatos a legisladores nacionales del peronismo, Adán Bahl y Guillermo Michel, mantuvieron este miércoles un encuentro con integrantes del Partido Solidario de Entre Ríos, donde analizaron la situación económica y social del país y de la provincia y destacaron la importancia de consolidar la unidad del campo nacional y popular de cara a las elecciones de octubre.
Durante la reunión, los referentes coincidieron en la necesidad de priorizar la unidad de los sectores progresistas y del campo nacional y popular para presentar a los entrerrianos una propuesta que permita frenar las políticas impulsadas por Javier Milei y Rogelio Frigerio, al mismo tiempo que promueva el desarrollo productivo y social, proteja a los trabajadores y defienda la soberanía y los intereses de la provincia.
Cabe recordar que días atrás, el presidente del Partido Solidario y diputado nacional, Carlos Heller, manifestó su apoyo a las candidaturas de Michel y Bahl, con el objetivo de “construir un espacio más numeroso, con mayor capacidad para ponerle límite al rumbo de este gobierno que encabeza Milei y que en la provincia representa Frigerio”.