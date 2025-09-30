Bahl y Michel respaldaron a la Federación del Citrus de Entre Ríos y criticaron la apertura de importaciones
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Fabiana Leiva y Daniel Benítez, se reunieron en Concordia con autoridades de la Federación del Citrus de Entre Ríos para abordar las principales demandas del sector y las dificultades que atraviesa la actividad por la crisis del mercado interno.
La presidenta de la entidad, Melania Zorzi, destacó el encuentro: “Ha sido un gusto; les entregamos proyectos que tenemos en carpeta, entre ellos la reforma laboral para el sector de la cosecha. Intercambiamos opiniones y esperamos avanzar en este trabajo en conjunto”.
Zorzi advirtió que el sector atraviesa un año muy complejo: “Las cuestiones climáticas, la baja de precios y las heladas nos generaron grandes pérdidas de fruta, con menor volumen de comercialización y precios muy bajos en el mercado interno”. También resaltó la importancia de la citricultura en términos sociales: “Genera gran cantidad de mano de obra; si fortalecemos esta actividad, todas estas localidades van a estar mucho mejor”.
Por su parte, Adán Bahl señaló que “venimos trabajando conjuntamente con los diversos sectores productivos de la provincia para poder llevar al Congreso sus demandas y necesidades. La citricultura es clave en el desarrollo y la generación de empleo en la costa del Uruguay, por eso es necesario acompañar e impulsar políticas activas para el sector”.
En la misma línea, Guillermo Michel cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones: “En marzo advertimos esta medida absurda, como la entrada de naranjas de Egipto, que perjudica directamente a nuestros productores, quienes además deben afrontar problemas climáticos sin apoyo del gobierno provincial”.
Y concluyó: “Es necesario poner freno a este programa económico y priorizar la producción y el trabajo en la agenda nacional y provincial”.