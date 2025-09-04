Bahl y Michel recorrieron obras y empresas en Paraná junto a Romero
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Rodrigo Minguillón y Andrés Sabella, visitaron este martes diferentes puntos de Paraná acompañados por la intendenta Rosario Romero. La agenda incluyó un recorrido por el laboratorio Lafedar, en el parque industrial, la inspección de la obra de sistematización y saneamiento del Arroyo Las Viejas y encuentros con vecinos en barrios y la peatonal.
En Lafedar fueron recibidos por el presidente de la firma, Ricardo Guimarey, quien detalló que la compañía desarrolla y produce especialidades medicinales con altos estándares de calidad, ofrece más de 600 productos y exporta a más de 40 países.
“El trabajo conjunto de lo público y lo privado es la ecuación perfecta para que las cosas se concreten en tiempo y forma”, expresó, al tiempo que pidió mayor celeridad en los trámites y la eliminación de trabas burocráticas.
Romero subrayó el rol de Lafedar en la industria farmacéutica nacional: “Es una de las empresas más señeras del parque industrial, con un desarrollo extraordinario en producción de medicamentos”.
En la misma línea, Bahl destacó que el laboratorio genera empleo de calidad y requiere del acompañamiento de todos los niveles del Estado: “La inversión es capacitación y empleo, pero eso debe ir de la mano de la infraestructura que brindan los gobiernos municipales, provinciales y nacionales”.
Michel, en tanto, remarcó que la firma emplea a más de 270 trabajadores y 112 profesionales: “El gobierno nacional debería revisar la apertura indiscriminada de importaciones para seguir fomentando la industria nacional y agregar valor en el país”. Además, propuso avanzar en una reforma impositiva progresiva y un esquema laboral segmentado: “No puede tener el mismo costo laboral un laboratorio con 270 empleados que otro con 2.500, porque eso genera desigualdad de condiciones”.
Obras en el Arroyo Las Viejas
La comitiva también recorrió la obra de sistematización, saneamiento e integración urbana del Arroyo Las Viejas, en su etapa final. El proyecto incluye accesos, mejoras pluviales, pavimento y un paseo para los vecinos.
“Cuando me tocó gobernar Paraná pusimos en marcha este proyecto histórico con el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial. Hoy, en un contexto de ajuste, el municipio lo lleva adelante con el esfuerzo de todos los paranaenses”, expresó Bahl, y añadió: “La obra pública no es un gasto, sino una inversión que genera trabajo y calidad de vida”.
Finalmente, los candidatos dialogaron con vecinos en distintos barrios y en la peatonal de la capital entrerriana.