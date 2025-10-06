Bahl y Michel intensifican su recorrida por Entre Ríos a tres semanas de las elecciones
A tres semanas de las elecciones, los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, intensifican su campaña con una agenda cargada de actividades en distintos puntos de la provincia.
Durante esta semana, los dirigentes visitarán Paranacito, Ibicuy, Gualeguaychú, Larroque, San Gustavo, Feliciano, Federación, Los Conquistadores, Chajarí, Villa Elisa, Colón, Nogoyá y Villaguay, donde mantendrán encuentros con sectores productivos, organizaciones sociales, instituciones civiles y referentes locales.
Bahl, Michel y los integrantes del espacio vienen desarrollando una campaña con fuerte presencia territorial, recorriendo departamentos y localidades de toda Entre Ríos, consolidando su vínculo con productores, comerciantes, industrias, cámaras empresariales, sindicatos y clubes deportivos.
Esta etapa forma parte de la segunda vuelta provincial que realizan los candidatos, con reuniones organizativas en sedes partidarias y entrevistas con medios locales, reforzando el mensaje del espacio de cara a los comicios nacionales.