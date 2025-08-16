Bahl y Michel en Concordia: preocupación por el empleo y críticas a la deuda provincial
Los candidatos Adán Bahl y Guillermo Michel visitaron este viernes Concordia, donde desarrollaron una agenda que incluyó un recorrido por el barrio San Agustín. Allí, en el garaje de una vivienda, mantuvieron un encuentro con vecinos que compartieron sus preocupaciones y los principales temas que atraviesan la agenda familiar cotidiana.
Tras la reunión, Bahl advirtió que uno de los problemas más reiterados en sus recorridas es “el temor de la gente a perder su trabajo”. Señaló que la caída del consumo y la actividad económica genera un impacto directo en los hogares: “Se hace evidente la caída de ingresos”, expresó. A su vez, alertó que la situación podría agravarse ante la falta de motivación para invertir.
Críticas a la gestión provincial
Por su parte, Guillermo Michel se refirió al escenario político de Entre Ríos en la antesala del cierre de listas para las legislativas de octubre. Aseguró que el gobernador Rogelio Frigerio “le entregó la provincia a La Libertad Avanza”. Y agregó: “Ahora toma deuda para terminar los dos años de mandato. Que alguien me diga cómo vamos a pagar esa deuda”.
La recorrida incluyó también una visita al Club Comunicaciones y reuniones en diferentes sedes partidarias barriales. Participaron de las actividades las candidatas Marianela Marclay, Fabiana Leiva, Daniel Cedro y el excandidato a intendente Ángel Giano.