Bahl y Michel dialogaron con el Centro de Actividades Económicas de Chajarí sobre demandas del sector productivo
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Daniel Benítez, mantuvieron una reunión con autoridades del Centro de Actividades Económicas de Chajarí (CAECH) para interiorizarse sobre las principales problemáticas que atraviesan el comercio, la industria y la producción regional.
El encuentro tuvo lugar en la sede del CAECH, donde los dirigentes fueron recibidos por el vicepresidente Ariel Ramírez, los vocales Luciano Luna, Alejandro Farquharson y Roberto Romero, junto a integrantes de la entidad.
Ramírez explicó que durante la reunión se abordaron “las problemáticas que el comerciante y la zona están teniendo en varios sentidos”, entre ellas la situación de la industria, el comercio y los citricultores. También mencionó la “industria del juicio laboral”, la falta de créditos, el mal estado de los caminos y la presión impositiva, cuestiones que, según dijo, “hace mucho tiempo están mal y no se ha hecho nada al respecto”.
En esa línea, el dirigente sostuvo que “el empresariado local y argentino siempre ha trabajado en la trinchera y ha tenido una gran capacidad de sobrevivir”, aunque aclaró que hoy dependen únicamente de las herramientas propias de cada uno: “No tenemos mucha más ayuda fuera de lo que cada uno pueda generar por sí mismo”.
Por su parte, Bahl destacó que “nuestro propósito en esta etapa es escuchar, dialogar y conocer concretamente cuáles son los inconvenientes y por supuesto asumir el compromiso de seguir trabajando para que se desarrolle la industria, la producción y sobre todo para que el trabajador quede arraigado en su localidad”.
En la misma línea, Michel remarcó que “para nuestro espacio la producción y el trabajo son prioridad absoluta” y agregó: “Nuestro interés es representar a los diversos sectores que impulsan la actividad económica de la provincia y construir una agenda de trabajo en común, por eso estos encuentros son muy importantes para trazar un camino conjunto”.