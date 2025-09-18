Bahl y Michel dialogaron con comerciantes del microcentro sobre la crisis del sector
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella, mantuvieron un encuentro con la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná para analizar la situación actual del sector, marcada por la caída del consumo y el aumento de los costos de servicios y alquileres.
El presidente de la institución, Marcelo Ruggeri, advirtió: “La cuestión comercial a nivel país es dramática y nosotros la sentimos mucho hoy en el microcentro: negocios y locales que cierran, emprendimientos que dejan de ser; no vemos un horizonte. Hay una gran preocupación en el emprendedor y en el comerciante”.
En la misma línea, agregó que esperan que la renovación legislativa “sirva para que escuchen a la gente, a los que están sufriendo las consecuencias de las políticas que se están llevando adelante; y poder aportar nuestro granito de arena para que lleguen las soluciones que necesitamos”.
Por su parte, Adán Bahl remarcó: “Nos llevamos 10 temas que la comisión directiva ha trabajado para tratar en el Congreso de la Nación y dialogamos sobre la situación actual y de qué manera el ajuste impacta, tarde o temprano, muy fuerte en el consumo”. También subrayó que “se ha incrementado el costo de la energía eléctrica y de los alquileres y eso afecta la rentabilidad que tiene el comercio”.
En tanto, Guillermo Michel hizo hincapié en “la problemática compleja que atraviesa el sector con 46 comercios que cerraron en la peatonal en los últimos meses”. Además, planteó la necesidad de analizar el impacto de las plataformas de ventas online, ya que “no generan empleo en la provincia, no pagan impuestos provinciales y están destruyendo el comercio entrerriano”.
Finalmente, Bahl reafirmó el compromiso del espacio político: “Nos llevamos el compromiso de seguir trabajando y poniéndonos a disposición para hacer cualquier gestión que sea necesaria porque tenemos que estar cerca de quienes invierten, producen y generan puestos de trabajo”.