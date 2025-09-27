Maran Suites & Towers

Bahl y Michel desplegaron una intensa agenda en Concordia junto a instituciones, sindicatos y vecinos

Redacción | 27/09/2025 | Entre Ríos, Política | No hay comentarios

Los candidatos de Fuerza Entre Ríos a legisladores nacionales, Adán Bahl, Guillermo Michel, Fabiana Leiva y Andrés Sabella, llevaron adelante en Concordia una jornada de múltiples actividades que incluyó encuentros con sectores productivos, industriales, sindicales y recorridas junto a la militancia.

En primer término, Bahl y Michel mantuvieron reuniones con representantes del Centro de Comercio e Industria y con productores locales, donde analizaron la situación de los empresarios y comerciantes frente a la caída del consumo, el incremento de costos y la apertura de importaciones, factores que generan preocupación en la economía de la ciudad.

Posteriormente, visitaron el sindicato de trabajadores viales y se reunieron con referentes de Camioneros, Luz y Fuerza, UOCRA y dirigentes barriales, en el marco de la campaña hacia las elecciones de octubre.

La jornada incluyó también caminatas por distintos barrios, un recorrido por la peatonal de Concordia y un encuentro en la unidad básica del barrio La Bianca, donde dialogaron con vecinos y militantes sobre las propuestas de Fuerza Entre Ríos.

