Bahl y Michel desplegaron una intensa agenda en Concordia junto a instituciones, sindicatos y vecinos
Los candidatos de Fuerza Entre Ríos a legisladores nacionales, Adán Bahl, Guillermo Michel, Fabiana Leiva y Andrés Sabella, llevaron adelante en Concordia una jornada de múltiples actividades que incluyó encuentros con sectores productivos, industriales, sindicales y recorridas junto a la militancia.
En primer término, Bahl y Michel mantuvieron reuniones con representantes del Centro de Comercio e Industria y con productores locales, donde analizaron la situación de los empresarios y comerciantes frente a la caída del consumo, el incremento de costos y la apertura de importaciones, factores que generan preocupación en la economía de la ciudad.
Posteriormente, visitaron el sindicato de trabajadores viales y se reunieron con referentes de Camioneros, Luz y Fuerza, UOCRA y dirigentes barriales, en el marco de la campaña hacia las elecciones de octubre.
La jornada incluyó también caminatas por distintos barrios, un recorrido por la peatonal de Concordia y un encuentro en la unidad básica del barrio La Bianca, donde dialogaron con vecinos y militantes sobre las propuestas de Fuerza Entre Ríos.