Bahl y Michel denunciaron el abandono por parte del gobierno provincial de una escuela de Lucas González con peligro de derrumbe
Los candidatos a legisladores nacionales, Adán Bahl y Guillermo Michel, se reunieron con integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Nro. 4 Provincia de Corrientes en la localidad de Lucas González (departamento Nogoyá) donde 130 chicos no pueden asistir al establecimiento por el grave deterioro edilicio y la falta de respuesta del gobierno provincial desde hace dos años.
Referentes de la institución explicaron a los candidatos que prácticamente la escuela no está funcionando porque hay peligro de derrumbe y manifestaron que hay un trámite administrativo que hace más de dos años está a la espera de la decisión de las autoridades del Gobierno de la Provincia.
Asimismo, indicaron que los 130 chicos que no pueden asistir a la escuela debieron concurrir a otro edificio de otra escuela pública de gestión privada, y que los padres recaudan plata entre todos para pagar una parte del consumo de energía eléctrica de ese edificio.
Bahl y Michel hicieron hincapié en que el gobierno provincial actualmente recauda fondos a partir del adicional sobre el Impuesto Inmobiliario, los cuales según establece la ley (Nro. 11.193), deben ser destinado a obras de construcción, mantenimiento, mejoramiento y conservación edilicia de establecimientos escolares. “Los recursos de los contribuyentes están pero no llegan a donde corresponde”, expresaron.
Para Bahl “es necesario visibilizar esta situación y señalar que los funcionarios tienen que estar no solamente de martes a jueves en la provincia; tienen que tratar de estar de lunes a viernes, visitar las escuelas y dar las directivas concretas para que estas obras se puedan reparar”.
Michel, por su parte, remarcó que “el proceso de reparación estaba administrativamente iniciado en el 2023 y este gobierno lo frenó porque para ellos la obra pública es un gasto y no una inversión”.