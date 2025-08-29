Bahl y Michel convocaron a la militancia peronista en Diamante
Los candidatos a legisladores nacionales por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl y Guillermo Michel, encabezaron un encuentro con la militancia del departamento Diamante. La convocatoria se realizó junto a Rodrigo Minguillón, Susana Solís —actual presidenta de la comuna Las Cuevas— y la diputada provincial Silvina Deccó.
Bahl agradeció el respaldo de las autoridades del Partido Justicialista de Diamante y de los jefes comunales presentes, y destacó la importancia de reconstruir el peronismo frente al contexto político actual.
“Es una batalla difícil que tenemos que dar no solo para mantener viva la llama de nuestro movimiento, sino también para resistir el ajuste y construir una nueva esperanza”, afirmó el exintendente de Paraná.
El candidato a senador nacional remarcó: “Resistir no es aguantar; es decir las cosas con valor, fundamentos, poniendo la cara. Porque este no es un plan económico, es un plan de ajuste sin Estado, con hambre y desocupación. Nunca nos olvidemos de que el peronismo nació para cuidar a los más necesitados”.
En esa línea, advirtió: “Resistir es una obligación. Tenemos que llegar al Congreso con la fuerza de los entrerrianos”.
Por su parte, Michel señaló que “esta es la elección más importante desde la vuelta de la democracia, porque se juega no un programa económico, sino un modelo de país”.
Criticó la gestión nacional y provincial al asegurar: “Lo que quieren Milei y Frigerio es un país sin clase media, sin salud y sin educación pública de calidad”.
El candidato a diputado nacional también comparó las realidades económicas: “En 2015, los problemas de los trabajadores de la sanidad eran el pago de Ganancias por las horas extras; en 2025, no llegan a fin de mes”.
Finalmente, Michel concluyó: “Nuestra propuesta representa lo mejor del pueblo entrerriano: la producción, el trabajo y el humanismo del peronismo. Tenemos que ponerle un freno al ajuste de Milei y al desgobierno de Frigerio, saliendo casa por casa para recuperar un proyecto de nación y de provincia”.